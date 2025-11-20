高雄月世界、田寮遭棄置垃圾 1人收押橋檢擴大偵辦

（中央社記者洪學廣高雄20日電）高雄月世界與田寮高41線連遭棄置數百噸垃圾，環保局研判同為台南犯罪集團所為。橋檢昨天起搜索3間業者、岡山某茶行等處，拘提數名被告，並聲押蘇姓男子獲准，全案擴大偵辦中。

高雄月世界風景區遭棄置大量廢棄物，市府環保局破袋檢查研判來源為台南。經通報台南市政府後，台南環保局追查鎖定來源之一是善化區某清除業者，已將相關資料移送橋頭地檢署；不料環保局昨晚也獲報，田寮區高41線道遭棄置垃圾，研判與燕巢月世界同一犯罪集團所為，目前均已清理完畢。

橋頭地檢署今天上午指出，檢方偵辦燕巢、田寮區某3處山坡地遭不明人士傾倒廢棄物案，檢察官嚴維德昨天指揮高雄市警察局刑警大隊、岡山分局及會同高雄市政府環保局、林務署至山坡地履勘，發現現場遭不法集團傾倒大量家庭生活廢棄物約數百公噸。

橋檢主任檢察官陳竹君及嚴維德指揮專案小組人員，昨天起連兩天至台南、高雄搜索3間業者及岡山某茶行等處，拘提傳喚現場監控人員蘇姓男子等多名被告到庭，並查扣重型曳引車1台、賓士轎車1台。經檢察官訊問後，認蘇男涉犯廢棄物清理法、組織犯罪條例等罪嫌，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准，並持續擴大偵辦中。

橋頭地檢署檢察長張春暉指出，檢方已密集強勢查緝環保犯罪，近期偵辦和山光電案、大樹區統嶺段案、美濃區案，以及燕巢、田寮等案件，已共羈押被告20人，扣押數十台重型機具、曳引拖車，檢察官依組織犯罪條例重罪偵辦，掃蕩廢棄物幕後核心犯罪集團，為下一代子孫保留最好生活環境。（編輯：陳仁華）1141120