高雄有利版本強勢回歸！行政院財劃法護三大財源、補重工業外部成本

【記者 王苡蘋／高雄 報導】行政院日前提出最新財政收支劃分法修正草案，高雄市政府今（20）日表示，該版本確保地方三大財源：統籌分配稅款、一般性補助及計畫型補助均不會減少，為高雄市未來建設與產業轉型奠定穩定基礎。相較於立法院上週倉促三讀的版本，行政院草案補強多項分配指標，更能反映各縣市人口、產業、農業與土地特性，並具體將高雄長期承擔重工業外部成本納入計算，兼顧美國家區域均衡與地方需求，是對高雄市民「更公平、更有利」的版本。

廣告 廣告

高雄市政府指出，行政院版本的分配公式更全面，包含四大關鍵調整：

首先，新增「產業外部成本」指標，占比達 12%。以工廠從業人口為計算基礎，且中、高污染事業影響範圍內的工業人口將以 1.2 倍計算。市府強調，高雄作為全國重工業核心，長期承受空污染、土地利用及健康風險，此指標終於將外部成本合理反映在財源分配中，而立法院版則完全未納入。

其次，「農林漁牧產值」指標占比 6%，兼顧國土規劃、糧食安全與農業縣市的發展需求，相較於立院版本的缺漏，更能全面呈現台灣 22 縣市的產業型態。

第三，行政院版將「土地面積」權重提升至 18%，遠高於立院版本的 10%。同時依土地使用分區，如農牧用地、生態保護區、國土保安區等不同類型，更精準反映地方治理規模與成本，替地方政府負擔提供更合理的資源。

第四，納入「人口結構」指標，包括高齡人口比例、產業人口組成與農漁業人口分布，使財源分配更貼近各縣市真實需求，減少因單純人口數而產生的偏差。

市府強調，行政院版本除調整指標，更明確保障中央分配地方的統籌、一般性與計畫型補助「三項財源合計不低於 114 年水準」，確保地方建設不因財源不穩而受影響。尤其是計畫型補助，對於城市重大建設至關重要。從過去雙北發展軌跡可見，中央在建設高峰期皆給予大量支持，如今高雄正進入產業轉型、交通建設、環境改善的高需求時期，114 年計畫型補助已提高至 498 億元，若未獲保障，地方建設恐面臨中斷風險。

市府最後呼籲，高雄目前正值關鍵發展階段，更需要中央、地方攜手合作，因此期盼高雄各黨派立法委員共同支持行政院版財劃法，為市民爭取穩定財政、推動重大建設，讓高雄持續往國際城市邁進。（圖╱本報資料照）