高雄有望綠地變藍天？吳子嘉曝民進黨若派「這人」參選：柯志恩當選機會破5成

2026年民進黨高雄市長初選戰火越燒越旺，上周末四位參選人全力催票，邱議瑩率先打出「場面牌」，號稱動員逾5萬人，前行政院長蘇貞昌等綠營大咖也到場站台。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉在節目《新聞千里馬》表示，高雄市長選舉中，國民黨立委柯志恩不排除有當選的可能性；若民進黨提名賴瑞隆，柯志恩的當選機率就過了5成。

首先討論綠營台南市長選情，吳子嘉指出，台南一個西瓜來選都會贏，西瓜不見得是林俊憲，誰都會贏，為什麼一定是林俊憲？民進黨內會透過初選比民調，如果陳亭妃贏，就是陳亭妃代表出戰，但這個事情大條了，陳亭妃如果當選，馬上搞五大弊案，總統賴清德還要選2028嗎？

至於綠營高雄市長選情，吳子嘉透露，他針對台南與高雄都進行民調，觀察到若民進黨提名賴瑞隆，柯志恩不排除有當選的可能性，這才是關鍵問題，但柯志恩不知道自己會當選，因為國民黨很不會選舉，也不知道民進黨的弱點在哪裡。

針對2026高雄市長選情，吳子嘉透露，若民進黨提名賴瑞隆（見圖）參選，柯志恩不排除有當選的可能性。（資料照，柯承惠攝）

林岱樺若被做掉 吳子嘉：票源未必投給賴瑞隆

至於柯志恩為什麼會當選，吳子嘉直言，很簡單，如果提名賴瑞隆，柯志恩當選機會就過了5成。賴瑞隆是高雄市的立委，勢力到不了原高雄縣，那個派系票是可以動的，所以柯志恩會當選。

吳子嘉進一步指出，可是柯志恩不知道這個派系和高雄縣的生態，以及原來的縣區和市區之間的矛盾。如果林岱樺被做掉了，那個票不一定會投給賴瑞隆，所以柯志恩如果知道這個眉角，會操作出一個很特別的結果出來。

