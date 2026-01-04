高雄有望綠翻藍？謝長廷回顧當年對戰吳敦義：民進黨應把握「勝選6字訣」

2026年縣市長選戰腳步逐漸逼近，高雄市長民進黨黨內初選競爭激烈，目前立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑都表態角逐；國民黨則由立委柯志恩參戰，藍軍能否在2026年翻轉高雄，備受關注。對此，曾任行政院長的總統府資政謝長廷在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，民進黨團結就有希望，當年參選高雄市長面對強敵吳敦義，最終史詩級的經典一戰，開啟民進黨執政高雄20年。

針對目前高雄選局，謝長廷表示，不能表態較青睞哪位參選人，但民進黨團結就有希望。他表示，1998年自己參選高雄市長時，高雄為深藍縣市，當時吳敦義已擔任9年高雄市長，民調滿意度高達70％，在地的政治人物都不願意參選。起初民調相差巨大，但最後領先4000多票勝出，自此開啟高雄20年民進黨執政，直至2018年韓國瑜當選終止。

被問及柯志恩有意複製韓國瑜的選風的傳聞，謝長廷表示，柯志恩和韓國瑜不一樣，韓國瑜有很強大的煽動力，韓國瑜說的話不一定有邏輯，但非常有煽動力，且能抓到重點，韓國瑜的發言非常有力，相當厲害，但邏輯上是經不起檢驗的。

