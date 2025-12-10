高雄有望變天 李勝峰：柯志恩已比半年前取得更多優勢

2026高雄市長選戰，民進黨呈現4搶1局勢，隨著綠委賴瑞隆8歲兒子疑涉校園霸凌事件爆發後，局勢會如何轉變，成為外界高度關注焦點。前立委李勝峰認為，在經過一番廝殺後，有望代表國民黨參選高雄市長選舉的立委柯志恩已比半年前取得更多優勢，高雄要變天並不是沒有機會，關鍵是柯的態度及方法。

2026年高雄市長選舉民進黨初選競爭激烈，立委賴瑞隆、許智傑、林岱樺、邱議瑩皆表態參選，不過也都紛紛出現許多爭議，包括林岱樺涉嫌詐領助理費案、邱議瑩的選區美濃區被爆出農地遭不法集團盜採砂石以及賴瑞隆的8歲兒子涉入校園霸凌案。李勝峰昨（9）日在政論節目《新聞大白話》中指出，柯志恩在高雄市長選舉勝出的機會蠻大的。

李勝峰進一步表示，當林岱樺未陷爭議前，柯志恩真的不好選，不過隨著近日一番廝殺後，李認為，不管是賴瑞隆、林岱樺還是許智傑，若想跟柯志恩競爭高雄市長，柯相對已經比半年前取得更多優勢，高雄變天的機會不是沒有；李認為，關鍵在於柯志恩用怎樣的態度、方法以及表現去贏得這場選舉。

《TVBS》上月24日公布民調顯示，若民進黨推派陳亭妃參選台南市長，與國民黨謝龍介對決，陳亭妃支持度為47%，謝龍介的支持度為34%；民進黨推派法委員員林俊憲參選台南市長，與國民黨的謝龍介對決，謝龍介支持度為41%，林俊憲則以38%緊追在後。

李勝峰認為，若民進黨最終提名林俊憲角逐台南市長選舉，就要恭喜謝龍介了，因其當選台南市長的機會大大增加，反之若最終由陳亭妃出線，謝龍介的壓力就大了。

上述調查是TVBS民意調查中心於114年11月17日至20日晚間18，：30至22，：00進行的調查，共接觸1,241位20歲以上台南市民，其中拒訪為228位，拒訪率為18.4%，最後成功訪問有效樣本1,013位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內 抽樣方委採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理，調查經費來源為TVBS。

