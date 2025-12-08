高雄有機會變天？ 柯志恩曝「通關密語」：彼此心照不宣

國民黨立委柯志恩提到，民意正在變化，她有信心明年帶領藍營變天。（資料照／鄧博仁攝）

有意角逐明年高雄市長的國民黨立委柯志恩今（8）日接受《千秋萬事》專訪時談到，現在到各地參加平安宴、敬酒場合時，不少人由於不敢大聲表態支持，只會悄悄靠近、快速吐一句通關密語「委員，我是美濃人」，彼此就心照不宣。在她看來，這顯示民意正在變化，她有信心明年帶領藍營變天。

談到高雄選情，民進黨將於明年1月12日進行黨內對比式民調初選，柯志恩表示，近期各家民調落差大得驚人，有一份民調中，對手四人通通破50％，但她卻只有20幾％。她仔細檢視民調內容，發現該份民調中國民黨支持者比例僅8.2％，她反問：「怎麼可能？」

至於民進黨內部態勢，柯志恩直言，坊間普遍都知道，是高雄市長陳其邁支持邱議瑩，而新潮流力挺賴瑞隆，這兩人應該會是初選最後競爭最激烈的組合。

不過，林岱樺「基層實力原本最強」，但因助理費官司仍未判決，黨內確實有「怕初選過了、最後被卡」的聲音，因此民調很難到第1了；至於許智傑，她坦言，民調並不低，加上近期牽線「4大女神」齊聚高雄的宗教活動，另將在12月在本命區鳳山造勢，也必須審慎以待。

柯志恩強調，國民黨不會缺席，「他們強，我們也不會弱」，等綠營提名確定後，自己會端出完整市政規畫，希望選戰回到政見、治理，不要牽扯家人、貼標籤，既然高雄演唱會能全台第一，選舉文化也該更成熟，彼此君子之爭。

柯志恩認為，相較於上次2022高雄市長選戰，這次支持她的加油聲「明顯有增加」，這不是一夕之間，而是選後持續留在高雄地方耕耘、接觸基層累積而來，「至少我現在感受到，氣氛跟以前不一樣」，甚至有基層悄悄說出通關密語：「委員，我是美濃人」，暗指她揭開邱議瑩轄區的美濃大峽谷案獲得認同。

主持人王淺秋也提到，國民黨主席鄭麗文計畫訪大陸，柯志恩表示，前提是能讓兩岸恢復正常溝通管道，「如果能讓對話透明，我希望愈快愈好」，不用在選舉之前，特別是在明年底。

不過，柯志恩也不諱言，這類行程回台後一定會被綠營操作、貼標籤，多少會對南部選情造成影響，「和平兩個字，只要國民黨講，就會被扭曲成卑躬屈膝，這是最大困境」。因此，後續可能要花非常多時間澄清解釋。

