高雄有狼老闆！藉口「看工地」性侵少女員工 下場慘了
高雄一名科技公司負責人蔡姓男子，日前招募一名未成年少女擔任會計，上班第二天，蔡男聲稱要帶少女外出查看工地，卻將她載往旅館性侵得逞。橋頭地方法院審理後，依成年人對少年犯強制性交罪，判處蔡男有期徒刑3年10個月。
她上班第二天被主管帶去摩鐵
根據判決書指出，少女於2022年10月24日到高雄某科技公司上班，隔日便被主管蔡姓男子帶往旅館。少女隨蔡男上樓進入房間後，隨即被推倒在床，過程中，少女多次掙扎並試圖逃離，但仍被蔡男拉回床上，最終遭性侵得逞。
蔡男雖承認曾將少女帶到旅館，並利用主管職權對其進行猥褻，但否認有性侵行為，辯稱「不知道她不願與我發生性關係」。
色老闆犯罪計畫周詳 遭判3年10個月
法院指出，蔡男已婚且與少女互不相識，事發時少女剛才到公司上班不久，雙方不存在感情基礎。事發後，少女向蔡男表示不做了，蔡男僅回應一句「怎麼了餒」，未做任何慰問，也未要求辦理離職相關手續，短短5分鐘內就急著將少女退出公司群組。
法院認為，蔡男早已預料到少女可能會請辭，並藉此防止自己的行為曝光，由此可見其對少女有強制性交的意圖。橋頭地方法院審理後認定，蔡男明知少女未滿18歲，卻利用職務之便將她帶至旅館性侵，手段周密、計畫周詳，嚴重侵犯被害人性自主權，最終判處蔡男有期徒刑3年10月。
東森新聞關心您
尊重身體自主權！請撥打113、110
更多東森新聞報導
女遭2男騙上車侵犯2.5小時 被推下車重傷倒地險死
女租屋處洗澡驚見陌生男拿安眠藥水闖入 險遭侵犯
離譜！基隆男性侵親妹妹 10天內4次伸狼爪
其他人也在看
不堪長期當提款機？兒「忍無可忍」情緒失控持刀砍傷42歲父
桃園市龜山區於去年12月31日爆發一起人倫衝突。一名無業父親（42歲）因長期索討金錢，當日下午前往兒子經營的雞排店再次開口要錢，雙方爆發激烈口角。兒子一時情緒失控，持刀砍傷父親頭部，造成5公分撕裂傷。警消獲報趕抵將傷者送醫，並當場逮捕兒子，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 178
霸凌全是假？張文恐怖「4大步驟」曝最終站竟早已選好
震驚社會的誠品南西店隨機攻擊案，造成4死11傷慘劇。警方調查嫌犯張文（27歲）背景，雖外界流傳其曾遭霸凌，但專案小組訪查後查無實據，加上其筆電遭焚毀且加密無法破解，確切動機至今成謎。警方公布張男縝密的「4大行動」步驟，證實其早已規劃從縱火、製造恐慌到隨機殺人，並將誠品6樓設為自己人生的「最終站」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 104
高雄一家7口鐵棺火…20歲妻「絕望敲門亡」、夫命危！死者身份曝
適逢元旦，一家7口天人永隔傷透心！高雄市大社區民生路一處鐵皮住宅，今（2）日清晨4時許發生火警，警消獲報到場時，已全面陷入火海。當時屋內共7人，5人順利脫困，剩下的一男一女還受困房間，22歲尤姓男子受困被救出時，手腳燒燙傷插管命危，20歲謝姓女子生前絕望敲門、嘶喊，求救聲音在鄰居腦中揮之不去，無奈濃煙太大無法靠近，女子再出來已成屍。據悉，尤謝兩人是夫妻，膝下無子，平時在物流公司當理貨員，生活單純，起火點疑似就在房間，睡夢中驚醒來不及逃生，另一半先走一步。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 10
快訊／新北三重嚴重車禍！機車猛撞行人「多人倒地」1OHCA送醫搶命不治
元旦不平靜！新北市三重區今（1）日發生一起重大車禍，一輛雙載機車行經忠孝路時，因不明原因衝撞行人，導致3人全數受傷倒地。據了解，救護人員抵達後，發現遭撞行人（女、約60歲）當場失去呼吸心跳，緊急送往北市馬偕醫院搶命仍不治，詳細車禍原因仍有待警方進一步調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 103
王夢麟酒駕撞清潔車 女兒發文怒轟「完全無法原諒」
71歲資深民歌歌手王夢麟去年12月29日酒後駕車，遭警方依公共危險罪偵辦，他的女兒在臉書發文，痛批父親行為「酒駕零容忍，完全無法原諒」，態度強硬、措辭沉痛。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 31
勞動基金11月大賺1168億元 新制勞退平均分紅5.04萬元
不甩台股11月震盪！勞動基金運用局今（2）日公布2025年11月最新勞動基金績效，單月賺進1,168億元；前11個月收益達9,762億元，收益率為14.1%，整體勞動基金規模為7兆6,951億元。其中，新制勞退基金賺6,511.7億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，每位勞工平均帳面分紅增加至5.04萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前 ・ 54
雲林跨年煙火竟配《烏龍派出所》BGM 全場傻眼後爆笑：感覺所長在追兩津
2026 年雲林縣跨年晚會在縣立田徑場舉行，吸引超過 2 萬名民眾到場同歡。活動安排 11 組藝人輪番演出，包括周湯豪、羅志祥、艾怡良、吳卓源、甜約翰、慢慢說、西屯純愛組與韓團 HIGHLIGHT 等人氣卡司，在倒數迎接新年時，則由韓團 HIGHLIGHT 與眾人一同倒數，隨後施放長達 6 分多鐘的煙火，但沒想到出來的卻是《烏龍派出所》的配樂，引起現場觀眾與網友都大爆笑。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 3
知名連鎖麻油雞遭惡意破壞！10分店湯底「被倒不明粉末」 3嫌落網偵辦中
（記者洪承恩／綜合報導）雙北地區知名連鎖品牌「莊家班麻油雞」在2025年12月31日下午驚傳多點遭惡意破壞事件 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 5
28歲女有勒痕多處傷 50歲呂男否認犯案訊後移送｜#鏡新聞
花蓮玉里公墓附近，2025年最後一天(12/31)發生命案。一名28歲林姓女子躺在樹林間，身上有多處傷痕，還有輪胎壓過的痕跡。警方在住處找到不名血跡，認為報案的50歲呂姓男友涉有重嫌，但他否認犯行，今天(1/1)依殺人罪將他移送花蓮地檢偵辦。鏡新聞 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
三中案二審！馬英九仍無罪 僅蔡正元有罪｜#鏡新聞
前總統馬英九等人因涉低價出脫三中及舊黨部大樓，遭檢方依違反證交法等罪起訴，一審判決馬英九、張哲琛、汪海清無罪，檢方提起上訴，高等法院今天（12/31）判決上訴駁回，認為檢察官所提證據不足，對此高檢署表示，將研議提起上訴。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 8
離職保全假應徵真搶劫！槍擊2員警遭壓制
社會中心／賴國彬 桃園報導跨年日當天，桃園竟發生光天化日持槍搶劫，一名離職保全假裝要應徵回到老東家，卻是拿改造空氣槍要脅討回20萬元，員警獲報到場要制服，陳姓嫌犯還擊開槍，導致兩名員警中彈受傷，所幸傷勢都不嚴重。民視 ・ 10 小時前 ・ 1
網紅名廚遭恐怖情人刺3刀慘殺「監視器拍下冷血逃亡畫面」
巴西聖卡塔琳娜州驚傳駭人情殺案。網紅廚師羅布森·馬爾多納多·馬利諾斯基（Robson Maldonado Malinoski，37歲）於去年12月29日慘遭殺害，陳屍自家公寓，胸口身中3刀。警方鎖定其剛分手的男友羅德里戈·奧利維拉·多斯桑托斯（Rodrigo Oliveira dos Santos）涉有重嫌，監視器拍下他持鑰匙擅闖並帶著兇刀離去的身影。據悉死者生前曾遭家暴，疑因提分手引發殺機，目前三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 1
28歲女「疑遭車輾」裸身慘死玉里公墓 涉案犯嫌竟是「7連霸鄉代」子
據了解，呂男出身望族，其父親早年曾為了家產殺死弟弟，後從政30年，是7連霸鄉民代表，更一度擔任鄉代會主席，而呂男與林女是男女朋友，2人從2025年10月開始交往，林女與前夫育有孩子，離婚後仍為了孩子住在前夫家，與呂男交往後才離家。2025年12月31日，呂男報案稱林女在大...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 21
確定酒駕！24歲餐廳員工跨年夜狂喝2小時上路 元旦撞死清潔隊員遭法辦
據了解，毛男是清潔隊員，1日清晨要去台北市上班，而他騎車行經中正路與真理街口，在紅毛城前停等紅燈時卻遭白車追撞，強大撞擊力道讓毛男連人帶車被噴飛數公尺，送醫後宣告不治，顏姓男子則肇事後逃逸，於下午2時許才被策動到案，經酒測後確認其酒測值達0.29mg/L。而顏男在...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 1
日月潭「潭然心動2026」跨年晚會 雙主場、雙視角！360秒煙火震撼全場
【記者 謝雅情／南投 報導】交通部觀光署日月潭國家風景區管理處於114年12月31日晚間舉辦「2026日月潭跨台灣好報 ・ 1 天前 ・ 5
「三中案」纏訟7年！馬英九二審無罪、僅蔡正元判3年半
政治中心／綜合報導前總統馬英九捲入的三中案，2025年最後一天，二審判決維持一審見解，宣告無罪，回溯事件是在2005年，馬英九任國民黨黨主席期間，涉嫌賤賣中影、中廣、中視股權及舊黨部大樓，造成國民黨損害72.9億元，檢方依違反證券交易法等罪嫌共起訴多人，不過只有前立委蔡正元被依業務侵占被判3年半，高檢署將研議提起上訴。記者vs.前總統馬英九（2018.）：「（總統要不要為自己的清白說個話。）」前總統馬英九，捲入三中案，纏訟7年，2025年最後一天二審判決出爐！台灣高等法院行政庭長王屏夏 ：「維持被告馬英九等三人無罪的結論，華夏、中視、中影、中廣公司以及國民黨舊黨部大樓交易，沒有違反公開發行公司取得，或處分資產處理準則。」高院判決無罪，不過回顧整起事件，爆發在2005年，時任國民黨主席的馬英九，涉嫌低價賤賣中視、中影、中廣等黨產，造成國民黨損失72.9億元，遭民進黨團柯建銘等人2006年告發，2014年特偵組簽結，2018年檢方又重啟調查，2021年馬英九和時任中投董事長張哲琛、總經理汪海清，一審三人獲判無罪，但整起事件到了二審，只有當時接手中影的前立委蔡正元，被指控利用中影股權交易機會侵吞公司資產，把錢拿來付房貸、裝潢等費用，維持原判3年6個月、沒收2億3919萬元。國民黨副主席蕭旭岑：「馬前總統對高等法院的判決，表示欣慰，感謝司法的公正，感謝法官秉公審理，還他清白。」前立委蔡正元：「檢察官也完全不忌諱啊，他幾乎等於是開口講，我只要咬馬英九我就沒事，為什麼叫我咬馬英九呢，他說馬英九賤賣黨產給我，二審定讞我會堅守崗位到最後一天，跟他投降免談。」針對三中案二審判決，國民黨副主席蕭旭岑稱馬英九表示欣慰。（圖／民視新聞）蔡正元聲稱當年馬英九要他救黨產，他接手中影，還扛中影的7億債務，如今卻成了三中案唯一有罪被告，直播親上火線稱會堅守崗位，反觀被判無罪的張哲琛，律師走出法庭神情一派輕鬆。張哲琛委任律師丁昱仁：「當事人對於二審結果，感到非常欣慰，而且這也是在我們原本理想的範圍中，他非常的高興。」前立委蔡正元成為三中案唯一有罪被告。（圖／翻攝自蔡正元YT）律師黃帝穎：「全案只有中影的部分，蔡正元被判刑，這部分違反經驗法則，尤其賤賣是事實，卻無高層相關負責人來進行法律上責任的追究，那這個部分，檢察官是有權上訴，也尊重檢察官上訴的權利。」但對於這樣的結果，高檢署不服研議上訴，三中案未完待續。原文出處：「三中案」纏訟7年！馬英九二審無罪、僅蔡正元判3年半 更多民視新聞報導鄭麗文有夠扯！竟要綠營「接受九二共識迎和平」 徐國勇氣炸開嗆蔡英文怨陳其邁吃冰不揪！全場「猛刷1句」拒絕：怕爆…政院出手了！藍白強推「反年改」法案 今遞狀聲請釋憲民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
花蓮外海風浪大！巴拿馬籍貨輪擱淺化仁海灘
地方中心／趙永博 花蓮報導今天(1)上午有一艘"巴拿馬籍散裝貨輪"，突然失去動力，被強風吹到擱淺在花蓮化仁海灘。船上17名船員平安，但海巡署出動救援拖船戒護時因大浪和強陣風也擱淺，反倒比貨輪更岌岌可危，最後出動專勤隊先將拖船上5人救出，預計晚上出動大型拖船施救。放眼望去，一艘大型貨輪卡在海攤上載浮載沉，，一旁拖船只能在外圍戒護。只見海灘邊風浪不斷拍打，明明是要去救船的拖船，卻被打到搖搖晃晃，船上人員都站不穩。除了巨浪襲擊，岸邊還有7到9級強陣風，實在不好作業。原本他要救的就是，這艘巴拿馬籍散裝貨輪"通鴻輪"。12岸巡副隊長 吳正達：「立即派遣共計一艇18車39人，在現場救援，因為目前風浪過大(暫停救援)，救援會造成我們救援人員的安全問題，(有提出空勤的申請嗎)目前在申請中」。通鴻輪疑似受到強勁的東北季風，加上失去動力，被海浪推到岸邊擱淺。（圖／民視新聞）元旦當天早上，花蓮仁化海灘這艘"通鴻輪"，疑似受到強勁的東北季風，加上失去動力，被海浪推到岸邊擱淺，纜繩也全被扯斷。船上的17名船員一度受困。拖船前來救援也被大風浪吹到擱淺，只好先出動空勤隊，將拖船上5名船員全數救出。12岸巡副隊長 吳正達：「目前通紅輪上面有12名台灣籍的船員，5名菲律賓籍的船員，然後在拖船部分上面，有5名的船員，(拖船)一名船員頭上有撕裂傷的部分，通紅輪的部分目前船員均安全」。航港局協調大型拖船支援，預計晚上8點展開拖救。（圖／民視新聞）航港局召開緊急應變會議，並協調大型拖船支援，預計晚上8點展開拖救，力拚讓人船都能安全脫困。原文出處：巴拿馬貨輪擱淺化仁海灘 拖船頂強風巨浪救援也擱淺 更多民視新聞報導中國跨年夜出動特警車 民眾嗨放煙火被公安架走2026元旦追光! 屏東鵝鑾鼻搶頭香6:11迎首道曙光麻油雞名店「莊家班」跨年夜遭加料恐嚇 雙北10店家受害警逮3怪男民視影音 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
圖輯／2026新年快樂！台北101煙火「絕美360秒」 5大展演點亮未來
今年台北101煙火主題為「SPARK 101」，首度採用低煙煙火，煙火秀長達360秒，5大段落呈現，以煙火點亮台灣未來。《太報》第一手直擊台北101煙火秀，拍攝多幅高清照片，用絕美煙火照迎接2026第一天。太報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2026新年快樂！台北101跨年煙火綻放6分鐘一次看
即時中心／徐子為、陳治甬報導向2025年告別！今（1）晚間迎來跨年夜，各國開始陸續倒數，施放煙火迎接2026年到來。今年台北101煙火主題為「SPARK 101」，首度採用低煙煙火，煙火秀長達360秒，並有5大段落呈現，還有「台灣隱形英雄」主題光雕秀成為跨年夜彩蛋！《民視新聞網》全程直播台北101煙火秀，與您一同邁向2026年。民視 ・ 1 天前 ・ 1
東京一日遊攻略！BT21陪你玩淺草寺晴空塔必看亮點必吃美食排一天剛剛好
東京,日本旅行,淺草寺,今戶神社,東京晴空塔,今半,美食,一日遊,攻略,墨刻圖書,旅遊書,BT21 想在東京安排一趟節奏剛剛好的散步行程嗎？淺草寺與晴空塔一向是旅客心中的黃金路線，傳統與現代的氛圍在這裡完美交織：一邊是充滿江戶風情的雷門、仲見世商店街與御守祈福文化；另一邊則是象徵東京天際線、夜景震撼度滿分的晴空塔。兩個景點距離不遠、交通又方便，非常適合排成「東京一日遊」的經典組合。無論你是第一次到東京、或想重溫東京意象，都能在些景點與美食、必看亮典裡頭走出一天精彩的行程！景點+ ・ 43 分鐘前 ・ 發起對話