高雄有狼老闆！藉口「看工地」性侵少女員工 下場慘了

17歲少女到公司上班第二天，就被老闆強行帶到旅館性侵。（示意圖／翻攝自pexels）





高雄一名科技公司負責人蔡姓男子，日前招募一名未成年少女擔任會計，上班第二天，蔡男聲稱要帶少女外出查看工地，卻將她載往旅館性侵得逞。橋頭地方法院審理後，依成年人對少年犯強制性交罪，判處蔡男有期徒刑3年10個月。

她上班第二天被主管帶去摩鐵

根據判決書指出，少女於2022年10月24日到高雄某科技公司上班，隔日便被主管蔡姓男子帶往旅館。少女隨蔡男上樓進入房間後，隨即被推倒在床，過程中，少女多次掙扎並試圖逃離，但仍被蔡男拉回床上，最終遭性侵得逞。

蔡男雖承認曾將少女帶到旅館，並利用主管職權對其進行猥褻，但否認有性侵行為，辯稱「不知道她不願與我發生性關係」。

色老闆犯罪計畫周詳 遭判3年10個月

法院指出，蔡男已婚且與少女互不相識，事發時少女剛才到公司上班不久，雙方不存在感情基礎。事發後，少女向蔡男表示不做了，蔡男僅回應一句「怎麼了餒」，未做任何慰問，也未要求辦理離職相關手續，短短5分鐘內就急著將少女退出公司群組。

法院認為，蔡男早已預料到少女可能會請辭，並藉此防止自己的行為曝光，由此可見其對少女有強制性交的意圖。橋頭地方法院審理後認定，蔡男明知少女未滿18歲，卻利用職務之便將她帶至旅館性侵，手段周密、計畫周詳，嚴重侵犯被害人性自主權，最終判處蔡男有期徒刑3年10月。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

