高雄未滿1歲女嬰 遭獨留家中6小時喪命

救護車火速趕往高雄岡山維仁路段，31日跨年當天下午4時多119接獲通報，一名不到1歲的女嬰被獨留在家中，等母親返家時已無生命跡象。

高市警岡山分局壽天派出所長吳濬宇表示，「警方目前已由鑑識人員完成跡證採集，並積極調閱監視器，以釐清案情，同步通報社會局進行查處，本案依規定報請橋頭地檢署相驗，另依過失致死報由檢察官指揮偵辦中。」

女嬰經搶救仍宣告不治，檢警初步發現女嬰口腔有溢奶情形，身上也有部分傷勢，目前已介入調查、相驗；女嬰母親則解釋，當天跟丈夫去外縣市收容所領養狗，但家人沒空照顧，才獨留正在睡覺的女嬰在家，長達6小時。

女嬰母親說，「獨自留在家，然後窒息死亡，瘀青是她自己撞的，然後她脖子上面有一個是她指甲太長，她自己會去抓。」

警方帶女嬰的繼父回一家三口承租的套房釐清狀況。據了解，女嬰母親年僅20歲，跟前男友生有2個孩子，分手後女嬰由母親照顧，被社會局列入脆家關懷每月定期訪視，而社工最近一次訪視是在本週一，當時並未發現異樣。

房東表示，「目前付房租是正常，才租1個月吧，但我都有去做查證，他們的不管是前科什麼，都是正常的。」

女嬰的母親及繼父訊後，都因過失致死罪各以5萬元交保，後續女嬰傷勢如何造成及是否有兒虐狀況，檢方將等正式鑑定報告出爐後釐清。