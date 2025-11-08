高雄本土登革熱增一例 個案為流動攤商多處市場列警戒

防疫人員來到確診個案居住地以及周邊警戒範圍噴藥，也啟動地毯式強制孳生源檢查等防治工作，因為7日高雄新增1例本土登革熱確診病例，確診者是市場攤商，一週有6天都在傳統市場活動。

高市衛生局副局長潘炤穎指出，「在這些地方有活動，而且擺攤的型態應該都是長達2到3個小時以上的一個狀況，必須要去加強進行這個環境整頓、噴藥以及擴大疫調，還有孳生源清除的工作。」

個案家人採檢後都是陰性，感染來源不明，只是傳統市場環境、人流複雜，是疫情傳播高風險區域，市府公布鳳山區文德、文山等4里為警戒範圍，鳳山區、前鎮區、林園區、鹽埕區、美濃區的早市、臨時攤集場等地則是警戒市場，呼籲民眾有症狀快就醫。

高雄市民蘇小姐說：「我自己是噴防蚊液啦，就連在公司，因為公司的蚊子真的太多了，這個也只能做好，因為蚊子真的你也沒有辦法去防範。」

台南日前爆發職場群聚感染，第3例登革熱本土病例，也要11月下旬才能解除傳播風險，加上南部氣候目前還是溫暖濕潤，適合病媒蚊活動、繁殖，也讓防疫團隊不敢大意。

台南市衛生局表示，這波群聚疫情到7日採檢396人，893名健康監測者都沒有不適，雖然近期社區環境風險略為降低，還是要確實巡查孳清，避免再添確診個案。

