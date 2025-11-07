高雄本土登革熱增1例 鳳山攤商足跡遍布高屏市場

（中央社記者林巧璉高雄7日電）高雄市今天新增1例本土登革熱確診個案，今年累計14例。患者為鳳山區39歲本國籍男性，職業為市場攤商，足跡遍布高雄、屏東等市場。衛生局已採檢484人，196陰性，288人檢驗中。

衛生局今天發布新聞稿表示，患者3日出現發燒、肌肉痠痛症狀，當日至耳鼻喉科診所就醫，因症狀未緩解，6日改至另一家診所求診，經抽血檢驗NS1快篩陽性、PCR檢驗結果陽性（第二型登革熱）。

衛生局指出，新增本土確診個案為販售糕餅的市場攤商，每週二至週日於高雄多處市場及攤集場流動擺攤，工作足跡包括大寮食品工廠、林園早市、前鎮鎮洋早市、鹽埕大仁路臨時攤集場、鳳山兵仔市市集、美濃中正路及屏東市場等。截至目前為止，共採檢484人，196陰性排除、288人檢驗中。

衛生局指出，傳統市場是民眾日常採買與休閒購物重要處所，環境及人流複雜，是疫情傳播高風險區域，為釐清個案感染源，已針對在上述擺攤地點擴大採檢及掛蚊燈監測病媒蚊數量。

衛生局提醒，近2週（10月20日至11月3日）曾前往確診個案足跡市場、攤集場或居住該處民眾，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等任一疑似登革熱症狀，請儘速就醫，主動告知相關活動史，檢驗登革熱快篩。（編輯：謝雅竹）1141107