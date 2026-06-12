高雄本洲工業區工廠大火 烈焰沖天搶救中

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高雄岡山本洲工業區工廠火警延燒2個多小時，搶救中。(記者李惠洲攝)

首次上稿 21:36更新時間 21:56(新增內容、照片)

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄岡山本洲工業區本工五路一處工廠，晚間7點40分傳出火警，現場火勢猛烈，不僅湧現大量濃煙與火光，還伴隨爆炸聲響，消防局獲報出動38車86人前往搶救，市長陳其邁也趕赴現場坐陣指揮，目前暫無人員受傷受困，正持續搶救中。

高市環保局指出，「綠大實業股份有限公司」倉庫區發生火警，現場堆置重油及大量二手太空袋，疑因管理不當引發燃燒，產生大量明顯粒狀污染物，已違反《空氣污染防制法》除依法裁處最高罰鍰500萬元外，並勒令停工。

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高市環保局也發布示警，由於目前風向為偏南風，導引污染物往北方傳遞，預估空氣品質受影響區域為岡山區、路竹區、阿蓮區，提醒周邊居民如感受到異味，請留意並適時關閉門窗，並盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出，如需外出請戴好口罩。

高雄市長陳其邁趕赴現場指揮。(記者李惠洲攝)

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