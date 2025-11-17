高雄東區新亮點！內門觀光休閒園區 2026試營運議員關注交通接駁
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】籌建10多年的內門觀光休閒園區預計於2026年1月試營運，議會交通委員會今(17)日前往考察園區ROT營運模式及交通規劃，要求市府完善大眾接駁服務、連結旗美地區交通節點，帶動東高雄整體觀光。
內門觀光休閒園區基地面積約11.5公頃，公有土地約占7%，內門紫竹寺土地約93%，已設定地上權50年予市府進行開發，共分三期工程，整體計畫經費5億6,472萬元，預計2026年1月試營運，並以「野森動物學校」為主題；議會交通委員會由第一召集人李雨庭議員率同黃文益、陳慧文、黃香菽、蔡武宏及李亞築等議員，前往園區了解整備狀況。
小組議員除實地參觀園區硬體工程，並對園區以低度開發、保留內門原始地貌植栽，結合生態休閒與親子遊憩的規劃表達肯定。
觀光局表示，目前規劃引進小食蟻獸、土撥鼠、狐獴、紅頸袋鼠、水豚、樹懶等超過20多種溫馴友善的動物，並規劃互動體驗與生態活動，讓遊客在保育員的帶領下與動物近距離互動、學習保育知識。
園區「推廣教育」與「動物互動」特色獲得小組議員關注與肯定，並期待藉由動物互動體驗吸引觀光人潮，同時建議結合內門在地傳統宗教信仰、宋江陣文化技藝，以及總鋪師「辦桌」手路菜等在地特色，強化其獨特魅力，豐富遊客感受。
交通規劃方面，議員們盼完善接駁車服務，建議舉辦地方活動時可比照內門宋江陣活動，由主辦單位或機關接洽遊覽車業者採接駁車方式，以利遊客到訪園區。
第一召集人李雨庭議員認為，內門觀光休閒園區促參案為高雄觀光版圖注入全新活力，肩負推廣內門在地文化與動物保育教育的重任，要求市府持續優化園區建設品質與動物照顧細節，完善大眾接駁服務，並積極連結旗山等東高雄地區，結合東高雄觀光資源一同行銷，提升區域整體觀光人潮及產值。（圖╱高雄市議會提供）
其他人也在看
為了招生打女人！高雄宮廟團主當街暴毆、掌摑前妻
高雄一名知名宮廟表演團主因招生問題與前妻發生激烈爭執，竟在大馬路上當街毆打前妻，連續甩了好幾記巴掌，火爆場面全被拍下。前妻事後驗傷，手臂出現大面積瘀青傷痕，頭部臉部更有3x3公分血腫，警方表示將介入調查。中天新聞網 ・ 8 小時前
議會考察內門觀光園區 盼完善交通明年初迎客
記者吳文欽／高雄報導 高雄市議會交通委員會十七日前往考察內門觀光休閒園區ROT營運模…中華日報 ・ 6 小時前
屏東女青年號召撿菸蒂 為環境盡心力累積福報
擔任台灣文化事業發展學會秘書長的25歲屏東女青年邱瓊瑤，在網路上發起撿菸蒂大賽，利用晚上時間到火車站、市區商圈等人潮聚集地撿菸蒂，吸引不少年輕人關注，有人也加入撿菸蒂的行列，為環境盡一份心力。邱瓊瑤說，希望透過撿菸蒂的行動來點亮全世界，讓大家都來關心我們的環境，而自己也能活動散散步，獎品就是累積福報自由時報 ・ 8 小時前
高雄大寮排水幹線變「紅河」 印刷廠偷排汙最高可罰300萬
高雄大寮再爆偷排廢水事件！高市府環保局今（17）日接獲民眾通報，指出大寮排水幹線出現暗紅色、疑似含油墨的廢水。稽查人員獲報立刻循線追查，查獲1間從事紙器印刷的工廠下午進行油墨清洗作業時，未妥善處理產生的廢水，直接排放至廠外排水系統，造成河道水體紅濁異常，最重可罰300萬元。中時新聞網 ・ 5 小時前
來去搭高捷 聽TWICE親自獻聲進站音 「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」明晚全面啟動
K-POP 天團 TWICE 將於本週末11月22、23日連續兩天強勢攻佔高雄世運主場館，延續成功將BLACKPINK粉紅照亮高雄市的主辦Live Nation，這次再接再厲，除上周驚喜推出為期10天的 TWICE WORLD TOUR 「THIS IS FOR」POP-UP STORE IN KAOHSIUNG，今（17日）再度重磅宣布，全面打造城市行銷企劃 「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」官方活動將於明晚全面啟動。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
嘉義市城市博覽會、嘉義市國際管樂節亮點曝光
(記者廖建智嘉義報導)「320+1嘉義市城市博覽會」串聯活動、全臺年度壓軸音樂盛典「2025嘉義市國際管樂節」即將於12月19日盛大登場！今年邁入第33屆的管樂節，適逢嘉義市建城321年舉辦的「3...自立晚報 ・ 6 小時前
龍虎塔加持！丁噹「夜遊」移師高雄 巧撞生日盼票房開紅盤
丁噹相隔10年重返台北小巨蛋，以「夜遊 A Night Tour」夜未眠巡迴演唱會再創佳績。演出一連2場門票全數完售，甚至加開的包廂座位仍被搶購一空，展現其高人氣與舞台實力。昨（16日）演唱會後，丁噹在慶功記者會上開心表示：「盡興、很爽！最後也沒有留體力！」鏡報 ・ 6 小時前
高雄1死8傷驚悚車禍畫面曝光 退休運將曾因違停害死騎士
高雄市一名73歲陳姓男子昨晚開車行經楠梓區德民新橋，違規右轉釀成1死8傷慘劇，經查陳男是退休運將，2019年曾因違停害騎士從後追撞喪命，去年開車違規未停讓行人挨罰，不料這次竟違規撞死人。陳姓男子為運將退休，昨晚開車回家途經楠梓區德民新橋，違規右轉與菲籍林姓騎士發生碰撞後，連掃待轉區7輛機車，造成5男自由時報 ・ 6 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
中大獎太爽！他在社區群組「曬彩券」隔天領獎傻了 超扯真相曝光
《羊城晚報》報導，警方調查後發現，王先生於11月11日晚確認中獎後心情激動，便將中獎彩票拍照上傳至社區屋主微信群組，與鄰居分享喜悅。不料，群內居民趙某看到照片後，竟心生歹念，立即將照片轉發給熟識的彩票站業者，謊稱自己才是真正的中獎者，並以「人在外地」為由要求...CTWANT ・ 1 天前
仙塔律師涉詐遭求刑1年！被移送懲戒「律師執照恐不保」
娛樂中心／周希雯報導正妹律師「仙塔律師」李宜諪曾幫網紅雪碧控告Toyz，因經常分享法律知識，IG擁有22萬粉絲追蹤；不過今年8月捲入靈骨塔詐騙案，涉嫌幫詐騙集團脫產、串供及洩漏偵訊機密，被檢方起訴並求刑1年。雖然仙塔律師開庭不斷喊冤，強調只是幫當事人籌措律師費、並非幫忙銷贓；不過北檢認為她與另2名被起訴的律師所為情節重大、違反律師倫理規範，將移送律師懲戒委員會懲戒，最嚴重恐被吊銷律師執照。民視 ・ 9 小時前
「68兩多黃金變680多兩」 銀樓收據標錯小數點沒人發現 車手.收水手被逮賠大了
詐騙集團向彰化一名陳姓婦人，詐取價值500多萬元的68兩多的黃金，卻因為銀樓業者把收據上的小數點標錯了，標成683兩，最後詐團車手和收水手被逮到，案件進到法院審理時，要清算、查扣詐騙金額，沒人發覺收據有誤，直到判決書出爐才發現。換算成現在的市價，683兩黃金價值1億多，收水手如果沒提出異議，就要被查扣1億多元。TVBS新聞網 ・ 1 天前
影/台中街頭夜半炸街引憤！壯男滅火器狂噴 89猴持械圍毆
台中市西屯區今天（17日)凌晨不太平靜，發生大規模械鬥事件，外傳是因為一群89猴開豪車炸街太吵，被一名身形壯碩的男性居民上前持滅火器噴灑怒斥，結果慘遭圍毆倒地，但也有一說是因為債權糾紛約在此談判。中天新聞網 ・ 8 小時前
中午悠閒於圖書館看書竟被眼鏡蛇猛咬右腳 台中女子緊急送醫
即時中心／徐子為報導1名41歲女子今（16）天中午在台中市龍井區的龍井圖書館一樓書報閱覽區看書時，右腳背突然被一條眼鏡蛇猛咬，台中市消防局據報，除了通知農業局廠商抓到蛇，並緊急將女子送往台中榮總醫院救治，所幸目前生命徵象穩定，仍觀察中。台中消防局說明，今天12時36分受理本市龍井區觀光路救護案件，派遣龍井分隊、出動各式消防車2輛、消防人員5名前往救護。消防局進一步指出，據報案來電表示，有民眾遭眼鏡蛇咬傷。消防人員於12時42分到場，現場一名41歲女性於閱讀書籍時右腳背遭眼鏡蛇咬傷、意識清楚，於12時45分由本局救護車將其送往臺中榮民總醫院救治，且通知農業局廠商前去執行捕蛇作業，並派遣龍井分隊前往協助，捕獲一條30公分眼鏡蛇。台中榮總說，已替患者施打蛇毒血清，目前生命徵象穩定，仍持續觀察治療中。原文出處：快新聞／中午悠閒於圖書館看書竟被眼鏡蛇猛咬右腳 台中女子緊急送醫 更多民視新聞報導氣噗噗！不爽高市早苗挺台 中國教育部發布「赴日留學預警」「陳三歲」又調皮了！假餵安芝儇真自吃 賴瑞隆：盼博君一笑館長遭「毀滅式爆料」！黃國昌不多做評論 詹凌瑀：義氣挑時機、朋友分等級民視影音 ・ 1 天前
終於要回家！謝侑芯「遺體存放25天」今火化 骨灰將運回台灣
台灣網紅謝侑芯10月22日在馬來西亞吉隆坡某酒店猝逝，遺體存放在當地醫院長達25天後，16日上午獲得警方批准領出，並於當日完成火化程序，骨灰將盡快運返台灣。中天新聞網 ・ 1 天前
台中婦人至龍井圖書館遭30公分眼鏡蛇咬傷 送醫救治
台中一名41歲婦人今天在龍井區龍井圖書館，走出大門時突感覺右腳背一陣痛，發現遭眼鏡蛇咬傷。台中市消防局獲報立即派員前往救援，由救護車送醫救治；院方表示，婦人目前生命徵象穩定，持續觀察中。消防局與農業局廠商後續在現場捕獲一條30公分眼鏡蛇，台中市政府指出，種類屬舟山眼鏡蛇，為台灣原生種，分館人員已加強巡查館內外情況，並撒布石灰，預防蛇類入館。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
台大男神孫炫東夜店狂歡 喝茫開1500萬法拉利酒駕遭逮補、車扣牌
【緯來新聞網】26歲網紅「台大男神」孫炫東，日前凌晨在台北市東區因酒後開車被警方當場攔查逮捕，當時他緯來新聞網 ・ 1 天前
運動突倒地無呼吸心跳「被休假消防人員救活」第一時間起身忙找妻
台北市一名男子日前在松山中心運動時，不明原因突然倒地、失去生命跡象，嚇壞不少現場民眾，所幸休假的建成分隊吳承翰隊員也在場，隨即上前對男子進行心肺復甦術（CPR)，並使用AED電擊，終於從死神手上將男子救了回來。據了解，男子恢復意識後的第一件事，就是起身尋找自己的妻子。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
日客遊九份錢包不翼而飛 警逮2東南亞女賊"偷遍各大景區"
社會中心／綜合報導這個月14號，一名日籍旅客，到位在新北市瑞芳區的知名景點"九份老街"遊玩時，發現錢包不翼而飛。警方調閱監視器，發現竊嫌是兩名東南亞籍的女子，而且兩人從八月起，就偷遍各大風景區。人群裡，一名頭戴黑色帽子的女子，先是東張西望，接著她舉起左手，向一旁的同伴打暗號。同樣戴著黑色帽子的同伴，一走上前，就拿出手機，假裝拍照讓一旁的遊客們，卸下心防。沒想到，就在這時，兩人聯手，趁著旅客一個不注意，就順手摸走對方的錢包。穿著厚重衣物，還企圖戴帽子，躲避監視系統。這兩名女子，聯手行竊的過程，僅花了不到幾秒鐘，原來她們都是慣竊。這起竊案，就發生在這個月14日傍晚。一名日籍旅客，到九份老街遊玩時，驚覺自己身上的皮夾，不翼而飛。警方調閱沿途監視器，鎖定兩名東南亞籍的女子，行跡相當可疑。沒想到，一查後發現，這兩名竊賊，從今年8月開始，就在各大觀光景點，犯下多起扒竊案件。新北市傳出兩名東南亞籍女子，偷遍各大風景區。（圖／翻攝畫面）瑞芳警分局九份派出所所長林冠宏表示，於15日晚間，在瑞芳區成功將兩名犯嫌拘提到案，警方也將持續向上追查，是否有其他共犯，本分局轄區多為重要的國際觀光景點，警方將持續加強巡查，與警力佈署，保障遊客與市民安全。低著頭，全程不發一語，兩名女子先後坐上警車，要為自己的行為，付出代價。新北市傳出兩名東南亞籍女子，偷遍各大風景區。（圖／翻攝畫面）原文出處：日客遊九份錢包不翼而飛 警逮2東南亞女賊「偷遍各大景區」 更多民視新聞報導8次來台偷竊！港籍廚師專挑蘋果耳機下手 粗估得手10萬餘元高雄女賣金鍊約秤重! 買家幫收拾"偷塞口袋" 騙領錢逃逸九龍太子宮600萬"卯兔星君"金身落難! 竊賊抱走神像民視影音 ・ 1 天前
影/天母「知名火鍋店大火」！黑煙狂竄恐怖畫面直擊
當下黑煙瀰漫！北市天母的德行西路上一間知名火鍋店，今天（17日）清晨發生大火，廚房跟店內裝潢都陷入火海，警消趕來迅速灌救的畫面也曝光。中天新聞網 ・ 17 小時前