高雄東照山關帝廟捐10萬元＋頂麻吉送狗糧！許智傑號召力爆發 暖挺搜救犬隊
立委許智傑X東照山關帝廟X頂麻吉竉物公司 捐資助高市消搜救犬狗糧
▲捐贈儀式大合影
【記者 王苡蘋／高雄 報導】民進黨高雄市長初選參選人立法委員許智傑，發起捐贈經費及搜救犬專用狗糧資助高市消防局搜救大隊，獲得高雄東照山關帝廟、頂麻吉竉物公司熱絡響應；許智傑強調，感恩東照山十萬元的捐助，共同慰勉該搜救大隊在這二年來前往花蓮救災，成功挽回一百八十一人生命的豐碩成果。
今5日由高雄東照山關帝廟主委潘献有與立委許智傑，前往向第一線的搜救隊致意，感謝他們無畏辛勞、英勇投入花蓮救援工作。潘献有表示，關聖帝君所倡導的「義行天下、濟世為懷」不只是口號，而是信徒以行動守護社會、關懷弱勢的具體表現。關聖帝君所倡導的「義」核心精神，就是無私奉獻與助人為樂，廟方長期推動弱勢救濟與社會關懷，此次花蓮突遇天災，更激發信徒自發行動，將信仰化為實際救災力量。
立法委員許智傑指出，災害現場搜救工作艱鉅，犬隻在災區行動時體力與健康維持至關重要，這次捐贈狗糧及相關物資，不僅保障搜救犬體能，也讓搜救隊員能在第一線更有效率完成救援任務。許智傑表示，搜救犬與隊員同心協力投入救援，捐贈物資既是實質支援，也是對他們辛勞的肯定。
▲蘇裕銘大隊長致詞
高雄市政府消防局特搜大隊長蘇裕銘表示，感謝潘主委及廟方慷慨捐贈新台幣十萬元，支持搜救犬馴養小組的發展與訓練。這筆善款不僅是一份資源上的協助，更是對消防搜救工作的深切關懷與肯定。
該隊於112年通過全國重型搜救隊認證，設備與訓練場地皆是實際模擬災害現場實況，不論是人員與太隻的專業能力備受肯定。去年0403花蓮震災，隊伍動員65名隊員與5隻搜救犬，是全國投入人力最多的隊伍，成功救出181名受困者，成效居全國之冠，目前包括基隆等地的搜救人員與犬隻的訓練也在高雄展開，實際訓練時間比日本或歐洲少，但考核成績竟都能達到出勤的資格，有效投入搶救、搜索與撤離任務。
大隊長強調，搜救犬是災害現場最重要的夥伴，無論是地震倒塌的廢墟、山區失蹤的搜救任務，或是各類重大災害現場，搜救犬都以牠們靈敏的嗅覺與高度的訓練，幫助在最短時間內尋獲受困的民眾爭取寶貴的生命時間，而要培養出一隻優秀的搜救犬，背後需要長期的訓練、專業的設備，以及照護上的用心。這次東照山關帝廟的捐贈，將成為極大的助力，讓搜救犬馴養小組能夠在訓練場境、犬隻健康照護及裝備維護上，有更充足的資源。
高雄東照山關帝廟與信眾的行動，充分展現宗教團體的「關懷社會、守護生命」社會責任與公民力量，也成為南台灣傳遞善意與關懷的重要示範。潘献有表示，此次捐贈經費與搜救犬狗糧行動，充分傳遞出「以信仰行善、以行動助人」的正向力量。（圖╱記者王苡蘋攝）
