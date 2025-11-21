高雄東照山關帝廟祈安禮斗搶報熱潮升溫 寵物超拔更成秒殺亮點同步開放

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄東照山關帝廟將於2025乙巳科舉辦「護國五朝祈安禮斗梁皇寶懺水陸超拔大法會」，國曆12月16日至12月20日展開一連五天科儀，依循古制隆重舉行。廟方指出，今年最後一個天赦日落在國曆12月21日，信徒可藉由法會中的祈安禮斗，祈求祛災賜福、補運求財，應時而為，功德殊勝。今年並續設「寵物超拔壇」，普渡毛小孩亡靈，助其離苦得樂，呼籲民眾把握名額，及早報名。

此次大法會於農曆十月二十七至十一月初一、共五日舉行，將在玉皇大帝、三寶佛、藥師佛、關聖帝君、觀世音菩薩、地藏王菩薩殿前設壇啟建，進行多項祈福與超拔科儀，包括：啓建祈安植福延壽禮斗道場、超拔九玄七祖與累世冤親債主、救渡三軍英靈與因災難往生的亡靈設有佛壇、先靈壇、三軍將士壇、儒道釋壇、超渡失落嬰靈與寵物魂靈、拔度地基主等。廟方表示，透過佛菩薩威德與經懺功德，可助亡靈離苦超升，也為參與者及家庭帶來護佑與安寧。

關帝廟主委潘献有指出，每個人生來皆有其代表本命的「斗府」，祈安禮斗即是向北斗星君、南斗星君奉請《賜福真經》《延壽真經》，以祈求消災解厄、延壽添福，是道教極具靈驗的祈福法門。其功效涵蓋補運求財、事業順遂、怯邪治瘟、家庭和合、智慧增長等，長年深受信徒信賴。

至於適逢法會期間的「天赦日」，潘献有說明，天赦日為赦罪補庫、迎財納福的重要吉日，即便與法會日期相近，信徒仍可透過參與禮斗、贊香等方式祈求賜財，依舊具足功德效力。

潘献有也提到，現代家庭視寵物為重要心靈伴侶，去年的寵物超拔壇吸引近千名飼主參加，反應熱烈。另如超拔冤親債主、嬰靈、祖先等，也是許多信徒進行追思、化解業緣的重要儀式。廟方也備有不同項目的油香方案供民眾選擇，讓信眾依心願參與普渡。

高雄東照山關帝廟提醒，法會將於12月16日正式啟建，名額有限，有意報名祈安或超拔科儀者，可上高雄東照山關帝廟或FB粉絲專頁查詢詳細相關資訊。（圖╱高雄東照山關帝廟提供）