高雄林園區連兩天「停水8小時」 7條路段受影響

台灣自來水公司為了汰換管線，高雄林園區一共「7條路段」今明（16日、17日）兩天實施停水8小時，提醒當地居民請盡快儲水。

高雄林園區一共「7條路段」於16日、17日兩天實施停水8小時。（示意圖／中天新聞）

台水官網公告指出，11月16日上午8時至16時，高雄市林園區中正路、力行路、北汕二路、北汕路、占岸路、東汕路、西汕路實施停水，停水原因是汰換管線。此外，11月17日上午8時至16時，上述同樣地點也因為汰換管線工程實施停水。

11月16日停水範圍。（圖／翻攝自台水官網）

11月17日停水範圍。（圖／翻攝自台水官網）

台水公司提醒，停水時間，請慎防火源，並請關閉抽水機電源，以免損壞。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。停水範圍區域內之用戶，請自行儲水備用，於作業完成後，即恢復供水，管線末端及高地區域，可能會有較延遲復水現象。

