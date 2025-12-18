高雄林園台17線水溝飄惡臭 騎士哀號等紅燈如「酷刑」

有騎士反映近期行經沿海二路時水溝處飄出異味。（洪靖宜攝）

高雄市林園區台17線沿海二路沿線水溝近期飄出惡臭，尤其騎士行經等紅燈停等時只能掩鼻苦撐，形容宛如一場「酷刑」。高市環保局指，近期會同水利局、林園區公所會勘後，發現異味主要原因為林園區台17線側溝結構高低差，導致汙水蓄積產生異味，相關單位進行改善及清溝工程，並輔導周遭餐飲業者設置油水分離設備，以減少水溝異味。

近期不少騎士指出，行經沿海二路時，水溝散發出的臭味相當明顯，有民眾哀號：「每次停紅綠燈都是一種酷刑」、「真的很臭很久了」，也有人直指：「廚餘沒處理好，直接進排水溝，才會有那個味道」，引發當地民眾討論。

環保局表示，近期會同水利局、林園區公所會勘後，發現異味主要原因為台17線側溝結構高低差，導致污水蓄積產生異味，水利局除進行清疏外，已規畫施工改善該段溝況，而環保局目前針對臨近林園南路側溝，每月會清溝1次。

依據《高雄市餐飲營業場所油污水設施設置管理辦法》規定，營業規模達到座位數300位以上或作業面積1000平方公尺一定規模以上，應設置污水收集系統及油水分離設施並符合相關規定。但因周圍店家並未達到一定規模，因此環保局目前先以輔導餐飲業者設置油水分離設備，後續加強稽查，以減少水溝異味。

