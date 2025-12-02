高雄林園施工路段驚險！67歲駕駛自撞護欄 輪胎卡坑洞動彈不得

67歲男開車誤闖施工區車卡坑洞動彈不得。（圖 ／翻攝畫面）

高雄市林園區台17線施工路段，1日下午發生一起小型車驚險事故，67歲周姓男子駕駛自小客車，行經石化二路東往西方向時，不明原因撞上施工用伸縮縫護欄，車輛輪胎隨即卡在施工開挖的坑洞邊，動彈不得。所幸周男僅輕傷，隨後自行就醫，酒測值為零，並無酒駕情形。警方已依規定完成測繪及照相，全案詳細肇事原因仍待鑑定。

據公路局南區養護工程分局表示，該路段自10月13日至12月7日進行伸縮縫工程施工，施工期間均設置護欄及警示燈提醒用路人注意，事故發生時，相關警示設備均已設置完畢，但仍不幸發生意外，引發不少民眾討論當時車輛行駛情況及道路安全問題。

不少網友指出，施工路段坑洞及護欄設計可能增加行車風險，也有民眾呼籲地方民代應加速重要道路工程，確保施工期間道路安全，避免類似事件再次發生。此外，部分交通專家建議駕駛經過施工路段時務必放慢車速、保持警覺，並注意道路警示標示，以減少意外風險。

雖然這起事故僅造成輕傷，但也凸顯施工路段的行車安全隱憂，公路局表示，將持續監控施工路段的交通安全，並呼籲用路人依照交通標示行駛，確保自身安全；同時，也提醒民眾對施工區域多一份耐心與警覺，避免不必要的危險。

