高雄林園洋蔥產季 農會推禮盒即日起開放訂購

（中央社記者蔡孟妤高雄31日電）高雄市林園區為國內重要洋蔥產地之一，今年生育情形良好，1月底起已有農戶陸續採收，預計2月初正式進入盛產期，林園區農會推出洋蔥宅配禮盒，即日起開放訂購。

高雄市農業局統計，林園區今年種植面積約83.57公頃，預估總產量可達7793公噸。今年氣候條件穩定，苗齡整齊、田間管理得宜，整體生育情形良好，1月底起已有農戶陸續採收，預計2月初正式進入盛產期。

農業局長姚志旺表示，因應農曆年前蔬果需求增加，農業局輔導林園區農會於春節前夕推出「好康購」團購專案及產地展售活動，也為3月7日至8日林園區公所舉辦的「林園洋蔥節」提前暖身，帶動產地買氣。

此外，農業局今天新聞稿指出，林園區農會精選當季新鮮大球洋蔥推出宅配禮盒，每箱7公斤，售價新台幣350元，即日起至2月5日開放訂購。

林園區農會總幹事黃家澤說，林園區栽培的洋蔥風味佳、品質穩定，選購在地生產的洋蔥，不僅能降低運輸碳足跡、實踐環境永續，更能實際支持在地農友。邀民眾把握產季，品嘗在地洋蔥自然鮮甜。（編輯：李亨山）1150131