高雄林園洋蔥鮮甜上市 好康購

高雄市林園區為國內重要洋蔥產地之一，今年種植面積約八十三.五七公頃，預估總產量可達七千七百九十三公噸；今年氣候條件穩定，苗齡整齊、田間管理得宜，整體生育情形良好，自一月底起已有農戶陸續採收，預計二月初正式進入盛產期。(見圖)

高市府農業局姚志旺局長今(卅一)日表示，林園洋蔥以質地柔軟、風味鮮甜深受消費者喜愛，因應農曆年前蔬果需求增加，農業局特別輔導林園區農會於春節前夕推出「好康購」團購專案及產地展售活動，並持續透過通路媒合、企業團購及產地行銷等多元方式，協助行銷林園優質洋蔥，同時也為三月七至八日林園區公所舉辦的「林園洋蔥節」提前暖身，帶動產地買氣。

林園區農會總幹事黃家澤指出，林園區擁有獨特的氣候條件與肥沃土壤，所栽培的洋蔥風味佳、品質穩定，深受市場肯定；選購在地生產的洋蔥，不僅能降低運輸碳足跡、實踐環境永續，更能實際支持在地農友。誠摯邀請民眾把握產季，一起「蔥明下單」，以行動支持高雄洋蔥產業，品嘗在地洋蔥的自然鮮甜。