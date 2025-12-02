高雄林園濕地公園海茄苳遭濫砍 疑為放漁網蟹籠

林園海洋溼地公園內發現遭人放置漁網、蟹籠。（陳俊強提供／洪靖宜高雄傳真）

海茄苳疑遭人砍伐。（陳俊強提供／洪靖宜高雄傳真）

高雄市林園海洋溼地公園內珍貴的紅樹林海茄苳疑遭人為砍伐，甚至有人在濕地水域放置漁網、蟹籠。長期關注溼地環境的林園愛鄉協會理事長陳俊強認為，適度疏伐是必要的，但是若為了放漁網蟹籠，把海茄苳隨意砍伐，「是欠缺基本的環境意識及公民素養」，工務局公園處也派員現場巡檢相關設施已清除，並將加強巡查，如故意毀損樹木花草者，情節重大最高可罰10萬元。

林園海洋溼地公園占地約6.2公頃，擁有多樣化生態系，除了倒立水母成為吸睛亮點外，紅樹林更是重要的生態核心。

廣告 廣告

溼地中可見豆仔魚、吳郭魚、銀紋笛鯛、鋸緣青蟳等魚蟹類生物，林園愛鄉協會近日在巡查時發現，海茄苳遭不明人士砍伐，甚至形成一條通往水邊的「人工道路」，甚至還有人放置漁網及蟹籠。

理事長陳俊強指出，若是因過於茂密，影響排水或是其他植物成長，適度疏伐是有其必要，但若是為放置捕撈工具而任意砍伐，就是欠缺基本的環境意識及公民素養。

對此，工務局公園處經認養單位通報後，即派員現場巡檢相關設施已清除，並將加強公園巡查，公園處呼籲，民眾應愛惜公園花草樹木及設施，共同維護公園休憩品質及環境，如故意毀損樹木花草者，將依據《高雄市樹木花草及公共設施毀損賠償自治條例》，由管理機關處新台幣1500元以上2萬元以下罰鍰，情節重大者，由管理機關處新台幣2萬元以上10萬元以下罰鍰。

更多中時新聞網報導

禁用藥恐誘發過敏 有不孕風險

HBL》南湖準絕殺彰縣成功 鎖定12強席位

器捐難題 卡在家屬接受度