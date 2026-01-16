高雄林園一工廠工安意外3名油漆工身體不適受困 消防人員迅速搶救

高雄市林園區石化一路今(十六)日午間十二時許，一處工廠包商工人於PVC儲槽從事油漆作業時，疑似通風不良造成身體不適受困，高市府消防局獲報立即出動十三車二十六人前往搶救，消防人員到場後確認共計三名工人受困，立即穿戴空呼氣著裝入內搶救，陸續於十二時四十二分救出三名受困工人(男性五十八歲、男性五十二歲、男性三十九歲)，所幸均意識清醒無受傷，由救護人員處置後送醫檢查。(見圖)

消防局提醒，一旦發現有人命受困等事故，請立即撥打一一九求救，並應告知事故地點、附近地標、現場情況與受傷或受困人數等資訊，俾利第一時間派遣足夠之救災救護能量進行搶救。

勞保局勞檢處已勒令現場停工，後續將檢視發生原因，若雇主違反職業安全衛生法第六條第一項規定，將依法裁處三到三十萬元罰鍰。

勞工局呼籲於通風不充分環境從事作業時，應落實通風、測定及監視等措施，以維作業安全。