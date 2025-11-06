高雄林園3間虐童幼兒園全解約、8師遭停職

▲高雄市議會邱于軒要求教育局，應檢討未來非營利幼兒園的遴選作業。（圖／翻攝自高雄市議會直播）

[NOWnews今日新聞] 高雄林園爆發幼兒園兒虐事件，有至少10名幼童受害，高雄市議員邱于軒在上（10）月下旬接獲陳情後，於議會上揭露此案，今（6）日高雄市議會教育部門業務質詢，邱于軒追蹤此案，教育局長吳立森表示，依據訪談調查，已有8名幼保員停職調查、3間同一機構經營的非營利幼兒園全遭解約，今（6）日議會上，邱于軒再次要求教育局檢討非營利幼兒園遴選作業，教育局稱後續將針對有被裁罰或正在調查的機構會造冊，嚴格檢視經營的樣態，讓幼保輔導團或督學去輔導及糾正。

高雄市教育局長吳立森表示，林園幼兒園兒虐案，已將8名相關人員停職調查，並將中芸非營、林園非營，還有郵局教保服務中心完成解約，現在中芸非營、林園非營由在地小學公幼代管，郵局教保服務中心另由國教署請協會委外代管 ，預計12月底之前遴選新的接管法人，去進行園所重新整頓。

關於薪資回捐、補助款追討、清算事項部分，邱于軒表示這都是老師相當關注的部分，吳立森說，勞工局先前已經介入，並寄出裁罰書，涉及教育局薪資部分，會跟原先法人清點、還有硬體等，另外教保員10月薪資與資遣費已發放，教育局會逐筆清算園所硬體及補助款。

針對未來招標非營利幼兒園要檢討如何不重蹈覆轍，吳立森回應，教育局內部對於有裁罰或正在進行調查的幼兒園會造冊，分屬那些單位承攬也會整理出來，嚴格檢視經營樣態，若有違法，會讓幼保輔導團或督學去輔導及糾正。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。

※ 拒絕暴力請撥打：113、110



