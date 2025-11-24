高雄果嶺公園亂象多 市府將明確規範禁止事項

長椅被民眾一把扛起移動，另一處則有人自帶軟式棒球揮舞，還有人帶著高爾夫球以滾球方式進洞，甚至有人把果嶺旗桿直接拔起拍照，較少人前往的區域則有人生火，民眾脫序的行為大多會有工作人員或志工勸阻，但也有家長發現從事羽毛球、跳繩、跑步等親子活動也被制止，質疑規範太過嚴苛。

幼童家長指出，「公園不就大家來玩球遊戲野餐的地方嗎？如果完全禁止的話，好像這樣就失去了這個公園的意義。」

高雄市民駱先生表示，「禁止球類不是打擊類的話，那可能就是請工務局還是什麼管理處明確的明細出來。」

果嶺公園公告禁止車輛、寵物進入，也禁止高爾夫球、棒球等揮棒球類，但是沒有明確敘明更多球類細項，不少民眾說無所適從。工作人員透露，軟式球類較不會傷及草皮不會制止，但是也有人認為草皮養護不易，規範嚴謹沒有不妥。

高雄市民譚女士認為，「這個草皮也是真的是維護很不容易，我是覺得它這樣子的規定，我們覺得合理。」

高雄市公園處主秘陳錦宏回應，「果嶺公園吸引相當多家庭到此運動，在不影響草皮生長及其他民眾休憩情形下，公園內可進行軟性球類等親子活動。」

市府回應，相關規範是為了確保公園遊憩品質及安全，內部已開會滾動式調整，不排除明確列出禁止使用的球類，讓大家更好遵循。

