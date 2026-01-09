高雄果嶺公園出現"4對大眼" 民眾直呼:像台灣的眼睛
南部中心／莊舒婷、謝耀德 高雄市報導
高雄果嶺自然公園裡出現了四組大眼睛裝置藝術，吸引民眾到場野餐搶拍，有人說像樹叢裡面的小精靈，市長陳其邁也在臉書分享推薦，特別的是，其中一組深藍色的裝置藝術，有民眾直呼，像極了台灣的眼睛，在公園裡看著大家。
果嶺自然公園內有四組大眼睛，吸引民眾搶拍。（圖／民視新聞）
走進公園，映入眼簾的是一大片綠油油的草地，往旁邊看看，樹叢中高掛著好幾顆巨大眼睛，有藍也有綠，總共八顆，彷彿是替樹木加上了獨特表情，才剛設置不久，就吸引大批民眾來這裡搶拍，也有遊客把每一組眼睛當觀眾，現場勁歌熱舞。遊客：「就添加這個有趣吧對，為這裡欣賞的觀賞性。」遊客：「四顆眼睛看著這片大地，就覺得好像蠻奇妙的。」遊客：「就是很像哈利波特裡面那個小小的精靈啊，多比眼睛大大的很可愛。」
許多民眾來到果嶺自然公園野餐，也有人在草地勁歌熱舞。（圖／民視新聞）大眼睛設置的位置，就在高雄果嶺自然公園一號球道旁的樹叢中，從入口處往下慢慢走，很快就能看到，放鬆的環境中增加了趣味裝置藝術，市長陳其邁更發文推薦。高美館公共藝術專案小組主任徐異宸：「邀請英國的藝術家痞子路克FilthyLuker，於去年2025年12月中前來果嶺公園設置，結合了樹林，隱藏在樹林之間，那隨著日光跟風的流動，讓四組眼睛產生了非常多變的畫面。」有民眾說，其中深藍色這一組，似乎有點像電視台的品牌口號，台灣的眼睛。遊客：「像民視的眼睛哈哈哈哈台灣之眼，對有有有有像有像，台灣的眼睛台灣之眼喔。」遊客vs.記者：「那你覺得會不會很像這個有有點像。」八顆眼睛隱藏在樹林間，遠遠看著，一字排開，真的超吸睛，也替果嶺自然公園增添了另一種風采。
原文出處：高雄果嶺公園出現「4對大眼」 民眾直呼：像台灣的眼睛
