高雄果嶺公園挨批連打羽球、跑步都不行 公園處：保全認知錯誤

高雄果嶺自然公園開放後，成為民眾最夯的踏青地點。(記者李惠洲攝)

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄果嶺自然公園開放後，成為民眾最夯的踏青地點，但有人抱怨，保全甚至警察制止警告他們，不可打羽毛球、跳繩、跑步等基本親子活動，理由是「保護草皮」，他批評這是「全台灣最嚴格的公園」；對此，高雄市公園處長林燦銘強調，草皮上可以進行軟性的球類運動、例如打羽球，跑步都可以，這是保全個人的認知，將再教育。

「高雄市探索教育發展協會」執行長李基源於臉書發文，指昨天(23日)10幾個家庭相約前往果嶺自然公園16洞、17洞、18洞中間的果嶺位置，參加親子戶外活動，卻遭遇令人難以置信情況，全部人就如同犯罪一樣，在野餐位置被檢查糾正，他問保全「為什麼不能跑、不能踢球、不能跳繩、運動」，保全說「因為會傷害草皮!」

廣告 廣告

李基源質疑，那這樣不就要請現場所有的人，把兩隻腳收起來，因為腳踩在草地上也會傷害草皮呀；保全則說「上面交代的，不要為難我!」

李基源強調，理解維護公園環境重要性，但若連最基本的親子互動、健康運動都被全面禁止，這樣的規範不僅過於嚴苛？成為「全台灣最嚴格的公園」；呼籲市府檢視並調整公園管理規範，在保護環境與市民休閒需求間取得平衡，並提供合理活動區域，若草皮需要維護，可劃設特定區域供親子運動使用，而非全面禁止。

另有民眾反映，22日下午在12洞球道，被工作人員制止禁丟球與飛盤，但後來有許多家庭在同一地點進行球類運動，甚至看到軟式玩樂樂棒球，但工作人員經過並未制止。

對此，高雄市公園處長林燦銘今表示，草皮上可以進行軟性的球類運動，例如打羽球，跑步都可以，本案是保全個人的認知，將再教育；但他也強調，果嶺與發球台不能野餐，發現有人把野餐椅都拿出來，這樣草皮很快就會枯死。

目前果嶺自然公園公告禁止項目，包括禁止攜帶寵物、車輛與單車進入；禁止棒球、高爾夫等危險運動；禁止烤肉、燃放鞭炮及卡拉OK；禁止夜間逗留、露營、釣魚、游泳和攀折植栽。

民眾批評果嶺公園是「全台灣最嚴格的公園」。(記者李惠洲攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

2女高中生吃鍋變刷鍋！ 乾燒鍋子被店家要求刷20分鐘「手洗到破皮」

週三清晨最冷、中部以北「下探14度」 1圖看懂未來1週天氣

演唱會太夯 陳其邁預告明年世運主場館檔期額滿了

高雄四大場館昨同步開唱 高捷近35萬人次創今年最高運量

