高雄果嶺公園綠鬣蜥現蹤 農業局：已捕獲2隻

綠鬣蜥攀在樹上，巨大體型有些嚇人。高雄果嶺公園去年國慶日才剛開幕，每逢週末假日就有民眾前來散步或運動，但近日有民眾接連在公園發現綠鬣蜥蹤跡，擔憂綠鬣蜥早已入侵公園。

高雄市民李先生說：「綠鬣蜥都很多、很氾濫，現在不是已經擴展到台南，甚至往北移動了嗎？甚至不是說連離島都游泳過去了？我覺得牠就是破壞生態，因為牠畢竟沒有天敵。」

高雄市民梅先生認為，「做一些控制，就是說不要讓牠繼續繁殖，你繁殖太嚴重的話，牠一隻都很大隻，有時候會讓一般民眾有驚嚇的感覺。」

除了樹上，也有人在草地目擊綠鬣蜥及長長的斷尾。綠鬣蜥做為繁殖力強的外來種，民眾認為，高市府應派人捕抓或進行管制措施，以免破壞生態，或驚嚇到來果嶺公園活動的孩童或長輩。

高雄市農業局植物防疫及生態保育科長郭明欽表示，「農業局於昨（17）日下午接獲果嶺公園園方通報後，立即派員前往處理，並捕獲2隻綠鬣蜥。」

綠鬣蜥現身澄清湖畔，澄清湖與果嶺公園僅一條道路之隔，目前兩地都有多人目擊綠鬣蜥出沒。高市府呼籲民眾，若發現綠鬣蜥可向場域管理單位通報，農業局將立刻派人移除。

