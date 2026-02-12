高雄果嶺公園、澄清湖畔變身森林藝境 陪你浪漫走春

英國藝術家以《Crown 冠》作品，為果嶺自然公園的圓塔上戴上了一頂粉紅色的絢麗冠冕，彷彿為原有建築注入了神奇魔力。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

療癒森林萌力全開，高雄市政府邀請英國藝術家Steve Messam、Filthy Luker（痞子路克），以及臺灣藝術家張騰遠、尹子潔、林建榮、陳普於高雄果嶺自然公園、澄清湖公園等場域打造超吸睛的裝置藝術，即日起，邀請市民朋友新春假期走入森林，體驗一場充滿藝術氣息的童趣旅程。

市長陳其邁表示，果嶺公園和澄清湖不僅有宜人的自然景觀，市府更結合藝術家持續綻放出不一樣的藝術驚喜，展出作品都是藝術家特別為果嶺公園量身設置，讓藝術融入建築、自然景觀，每一件作品都是對這片自然空間的禮讚。

文化局指出，此次以「森棲盎然」為主題，特邀國內外知名藝術家來到果嶺自然公園，設置複合媒材及大型軟雕塑作品，巧妙結合園區地景及建築空間，營造不同視覺感官經驗，形塑更生動盎然的氛圍，也讓藝術作品成為人們與自然環境對話的平台。

本次藝術裝置作品亮點十足，藝術家的精彩創意讓觀眾紛紛直呼「太萌了」，首度來台的英國藝術家 Steve Messam，以《Crown 冠》一作為果嶺自然公園的圓塔上戴上了一頂粉紅色的絢麗冠冕，三十四個錐形尖刺在十公尺高處綻放，彷彿為原有建築注入了神奇魔力。

臺灣新生代藝術家也帶來了極富巧思的創作，張騰遠以「鳥瞰」概念出發，將高爾夫球放大近三百五十倍，化作直徑十二公尺的《鸚鵡模仿術-高爾夫球》，走近一瞧，背面竟是他最具代表性的「鸚鵡人」逗趣臉龐。

文化局說，春節走春不妨前往果嶺自然公園、澄清湖畔，來一場奇幻童趣的藝術冒險吧，無論是與森林中的巨型裝置合照打卡，還是在球道悠閒野餐、享受森林浴，共同感受城市蛻變後的盎然生機。