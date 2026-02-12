高雄果嶺公園、澄清湖畔變身森林藝境 12米高爾夫球、童趣菇菇屋接力登場

【記者 王雯玲／高雄 報導】療癒森林萌力全開，驚喜降臨高雄果嶺自然公園及澄清湖園區！高雄市政府邀請英國藝術家Steve Messam、Filthy Luker（痞子路克），以及臺灣藝術家張騰遠、尹子潔、林建榮、陳普於高雄果嶺自然公園、澄清湖公園等場域打造超吸睛的裝置藝術。即日起，無論是躲在樹梢偷看人們的「大眼睛」、破牆而出的「巨大章魚」，還是放大 350 倍的「鸚鵡模仿術-高爾夫球」，通通都在果嶺自然公園、澄清湖畔等著你來捕捉！邀請市民朋友新春假期走入森林，體驗一場充滿藝術氣息的童趣旅程。

高雄市長陳其邁表示，澄清湖園區一直以來是市民朋友運動、休閒好去處，且自高雄果嶺自然公園正式對全民開放後，更串聯兩處綠地成為城市山水綠帶，形塑與自然和諧共生的城市開放場域。果嶺公園和澄清湖不僅有宜人的自然景觀，市府更結合藝術家持續綻放出不一樣的藝術驚喜，展出作品都是藝術家特別為果嶺公園量身設置，讓藝術融入建築、自然景觀，每一件作品都是對這片自然空間的禮讚，歡迎大家常到果嶺公園和澄清湖園區走走，與綠意及創意相遇，享受充滿療癒感的森林藝境！

高雄市政府文化局指出，此次以「森棲盎然」為主題，文化局及高雄市立美術館特別邀請國內外知名藝術家來到果嶺自然公園，設置複合媒材及大型軟雕塑作品，巧妙結合園區地景及建築空間，營造不同視覺感官經驗，形塑更生動盎然的氛圍，也讓藝術作品成為人們與自然環境對話的平台。果嶺自然公園前身為高爾夫球場，轉型為全民共用的公共綠地，園區仍保留原始球道、沙坑、樹木群等地景地貌與豐富生態，透過藝術家的奇思妙想，成為與眾人共享的生態綠地，期望在暖暖的冬日為市民朋友帶來滿滿的歡樂與療癒。

本次藝術裝置作品亮點十足，藝術家的精彩創意讓觀眾紛紛直呼「太萌了」！首度來台的英國藝術家 Steve Messam，以《Crown 冠》一作為果嶺自然公園的圓塔上戴上了一頂粉紅色的絢麗冠冕，34 個錐形尖刺在 10 公尺高處綻放，彷彿為原有建築注入了神奇魔力。而同樣來自英國的Filthy Luker（痞子路克），更讓整片森林「活」了起來，他在樹梢間藏了 4 對《果嶺大眼睛》，隨著微風吹過，每棵樹都像長出了生動的表情，等著與遊客眨眼互動；此外，Luker更在澄清湖淡水館設置了新作《章魚來襲》，10 條 10 公尺長的巨型章魚觸手隨風蜿蜒，姿態充滿戲劇張力。

臺灣新生代藝術家也帶來了極富巧思的創作，張騰遠以「鳥瞰」概念出發，將高爾夫球放大近 350 倍，化作直徑 12 公尺的《鸚鵡模仿術-高爾夫球》，走近一瞧，背面竟是他最具代表性的「鸚鵡人」逗趣臉龐。尹子潔則以球道旁的桃花心木果實為靈感創作《桃花果果開》，並打造了 5 公尺高的《菇菇屋》與夢幻的《仙女圈》，就像是森林裡的神祕基地，邀請親子家庭一同探尋驚喜。此外，果嶺自然公園滯洪池畔也特別展出高美館館藏、藝術家林建榮的作品《繽紛城市 明日亮點》，燈泡人如同親善大使，時時溫暖為遊客照亮途經之路。而陳普的作品《湖光新生》則設於澄清湖風景區兒童樂園的大草坪上，讓蛇頸龍化身為穿越時空的怪獸，吸收大自然中的美好能量，在夜間散發溫柔微光，守護湖畔的靜謐與美好。

農曆新年腳步將近，春節走春不妨前往果嶺自然公園、澄清湖畔，來一場奇幻童趣的藝術冒險吧！歡迎全臺民眾在過年期間，帶上親朋好友一起到高雄，無論是與森林中的巨型裝置合照打卡，還是在球道悠閒野餐、享受森林浴，共同感受城市蛻變後的盎然生機。（圖／文化局提供）