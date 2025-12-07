高雄果嶺自然公園夯 部分遊客沒公德心待改善

果嶺自然公園內的草皮，除了果嶺與發球台外，其餘都可以野餐。(記者李惠洲攝)

〔記者葛祐豪／高雄報導〕全台首座由高爾夫球場蛻變的果嶺自然公園，從10月10日開放後，成為南部民眾最夯的踏青新景點，但因範圍大、人力不足，也出現一些亂象，有賴民眾發揮公德心，共同愛護這座公園。

果嶺自然公園面積廣達70公頃，有超過7.2公里步道，開放以來，每逢假日數萬民眾蜂擁而來。目前園的人力，包含原高爾夫球場人員20至25位，負責草皮修剪、廁所清潔等工作；另聘請保全24小時輪值駐點，同時對外招募志工130人，目前仍持續招募中，主要協助園區巡守及入園民眾違規事項勸導。

但公園人力不足以應付假日人潮，初期出現一些脫序行為，例如公園內禁打高爾夫球及棒球，卻有遊客遊走法規邊緣，帶著高爾夫球在果嶺上「滾球」進洞，或拿出軟式棒球揮舞；更誇張的是，公園長椅竟被民眾直接扛起，拿到果嶺上坐；另有民眾取下果嶺旗桿打卡拍照，甚至有人準備生火，被保全制止。

此外，也有民眾攜帶簡易型輕便帳篷來公園野餐，但為了固定帳篷，竟在草皮上下釘；公園處強調，公園內的草皮除了果嶺與發球台，都可以野餐，但不能下釘，這樣會破壞草皮。

根據公告，果嶺公園禁玩危及他人的揮擊類球類運動，但羽毛球要不要禁？近日也發生爭議，民眾駱先生認為「為避免爭議，市府應明確規範哪幾種球類能玩」，公園處長林燦銘表示，草皮上可以進行軟性球類運動，包含打羽球，但禁玩滑板車、直排輪，內部會滾動式調整公告，讓民眾有所遵循。

民眾陳小姐認為「草皮維護不易，規定嚴一點是合理的」，為了保護公園內草皮，公園處會適時進行分區養護；由於公園走1圈要2、3個小時，對於腳力較差的民眾，也評估日後開放遊園車載運。

市議員黃香菽指出，果嶺自然公園的草皮維護經費本來就很高，以前由球場負擔，現在得由市府全額編列；公園處說明，明年編列1700萬護費用，除市府自有預算外，也擬向中央申請經費補助；市長陳其邁強調將借鏡台北大安森林公園企業認養模式，歡迎企業與社會團體共同投入，減輕市府財政負擔。

果嶺自然公園是南部民眾最夯的踏青新景點。(記者李惠洲攝)

果嶺自然公園內禁打高爾夫球及棒球。(記者李惠洲攝)

