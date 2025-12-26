高雄果嶺自然公園將有新亮點？ 農科同意借展草間彌生「南瓜」作品

位屏東縣長治鄉的農業部農業科技園區，於2010年設置的公共藝術「我的未來坐在岩石上」，是由日本知名前衛藝術家草間彌生所創作。(記者羅欣貞攝)

〔記者羅欣貞／屏東報導〕位屏東縣長治鄉的農業部農業科技園區，於2010年設置的公共藝術「我的未來坐在岩石上」，是由日本知名前衛藝術家草間彌生所創作，這座5.2公尺高的玻璃纖維材質南瓜作品，被視為「鎮園之寶」，據了解，高雄市政府近3個月來向農科討論商借該作品，前往目前最受歡迎的高雄果嶺自然公園展出，已獲農科同意。

2010年農科園區籌備處以1200萬元價碼，引進草間彌生大型南瓜創作立於龍騰樓標準廠房旁，草間彌生為它取名為「我的未來坐在岩石上」，期待農科的繁榮與發展，該公共藝術作品經過10餘年的增值，推估目前身價已近2億元。

10餘年來「我的未來坐在岩石上」作品成為藝術愛好者、遊客們的朝聖景點，經過屏縣長治鄉時，總會特地繞進園區和它合照，借位捧「南瓜」的攝影角度蔚為潮流；園區廠商及員工將其視為「鎮園之寶」。

農科園區管理中心主任謝勝信今(26)日證實，這項計畫初步規畫，將以互展方式進行，農科借出草間彌生的作品「我的未來坐在岩石上」至果嶺自然公園展出，高雄市則借出市立美術館典藏的朱銘作品一件到農科展出，這是互惠共好，行政作業已完備，如果確定執行，預計互展展期在明(2026)年農曆年前至年底。

位屏東縣長治鄉的農業部農業科技園區，於2010年設置的公共藝術「我的未來坐在岩石上」是鎮園之寶。(記者羅欣貞攝)

作品解說。(記者羅欣貞攝)

