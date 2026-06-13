將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

五色鳥振翅掠過林間，展現繽紛羽姿。（圖／高雄市府工務局公園處）





高雄果嶺自然公園近日出現台灣特有種──五色鳥身影。五色鳥因鳴聲如敲木魚般「嘓、嘓、嘓」，又被稱為「森林花和尚」，繽紛羽色與獨特叫聲，成為園區中最亮眼的生態明星。

高雄市府工務局公園處表示，五色鳥為樹棲性鳥類，喜歡棲息於闊葉林或次生林的中上層，幾乎不會至地面活動。牠們常出現在郊山密林、校園及公園樹木茂密處，近年在高雄果嶺自然公園也能觀察到牠們的活動身影，顯示公園的生態環境多樣且具吸引力。

五色鳥每年4月至8月為繁殖期，親鳥會以堅硬的喙在乾燥、通風的樹幹上鑿洞築巢，形成直徑約5公分、深約30至40公分的垂直洞穴作為巢室，每次可產下3至4顆卵。牠們平時以果實及漿果為主食，繁殖期則會補捉昆蟲餵養幼雛，在森林生態中扮演協助種子傳播與昆蟲控制的重要角色。

廣告 廣告

五色鳥停棲枝頭啄食果實，生態之美躍然眼前。（圖／高雄市府工務局公園處）

公園處表示，成熟喬木與穩定的林木環境是五色鳥築巢與育雛的關鍵條件。高雄果嶺自然公園在改造過程中保留原有大樹，並維持多層次林相，提供鳥類理想的棲息環境。園區綠覆率高、干擾度低，為都市中少見的自然生態據點，也讓五色鳥得以在此安心育雛、生生不息。

為維護良好生態環境，提醒民眾在園區活動時應避免喧嘩與驚擾鳥類，並留意保持環境整潔，共同守護生態多樣性。下次漫步果嶺自然公園時，不妨抬頭傾聽那清脆的「嘓、嘓、嘓」聲，或許就能在枝葉間，遇見這位繽紛的森林花和尚。

更多新聞推薦

● 高雄果嶺自然公園生態豐富 台灣特有種五色鳥悠遊其間