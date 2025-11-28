高雄果嶺自然公園養護經費 陳其邁：歡迎企業社會團體共同投入 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／高雄報導

高雄果嶺自然公園為全民共享的綠色休憩空間，議員關心市府每年增列1700萬元養護經費是否排擠其他公園維運需求，並建議推動開源節流。高雄市長陳其邁今（28）日表示，以衛武營都會公園為例，兩者面積相仿，維護成本自然接近；未來將借鏡台北大安森林公園的企業認養模式，歡迎企業與社會團體共同投入，減輕市府財政負擔。

陳其邁指出，公園綠地是市民生活品質的重要指標，公園綠地管理預算增加，反映市府持續重視公園翻新與維護。他強調，市府將落實傾聽民意，讓公民參與成為公園改善的核心，打造更多具特色與共融設計的場域，滿足不同年齡層與族群的使用需求。

針對議員關切的青年返鄉與還地於民政策，陳其邁回應，市府將兼顧國土保安及農民權益，並依中央法制規範妥適研議。他同時針對旗山溪、美濃溪治理與清疏議題，說明流域方向與堤防條件，並承諾持續向中央爭取相關治水預算，全力確保居民安全。

此外，議員關注首屆「世界原住民族傳統運動會」將於114年12月10日至12日在屏東縣及高雄市舉行。高市府原民會主委阿布斯表示，該賽事由中央原民會主辦，高雄組成卡那卡那富族、拉阿魯哇族及布農族等3支代表隊，共計138人參與，競賽項目包括傳統射箭、樂舞、鋸木、拔河、摔角、撒網、划艇、路跑、負重及浮潛競速等。

其中傳統划艇項目將於高雄蓮池潭水域運動中心舉行。陳其邁表示，期望藉由運動與文化交織的盛會，促進原住民族文化交流互動，讓台灣原民文化被世界看見。

照片來源：高雄市府

【文章轉載請註明出處】