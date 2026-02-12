高雄某公園淪"聚賭場所" 警連逮20人.查扣逾30萬現金

南部中心／廖錦雄、洪明生 高雄–屏東報導

高雄市前鎮區一處公園內遭檢舉長期有人聚賭，警方11日派人前往取締，一時間賭客們鳥獸散四處逃逸，不過還是被一一逮捕，最終警方帶回提供賭具以及賭客共20人，現場更查扣超過30萬現金。另外在屏東，也有民眾在公園聚賭，過年前都先進了警局。

拚手氣賺紅包！ 大白天高雄、屏東公園都有人聚賭遭逮

大白天公園聚賭天九牌，警一口氣逮捕20人，查扣逾30萬現金。（圖／民視新聞）

員警到場後，賭客們鳥獸散，不過很快就被員警逮捕，逐一帶回公園內聚賭的涼亭。另外還有賭客拔腿狂奔，但就是跑不贏騎機車的員警。警方一口氣逮捕主持人以及賭客共20人，他們涉嫌在前鎮這處公園賭天九牌，但面對員警詢問，有多人都說，自己只是路過。附近居民說，這個公園賭場已經有一段時間，外圍會有人把風通報，他們平常也不敢靠近，這次是因為便衣員警先混入賭客中，才能一舉查獲。

屏東公園拿象棋聚賭，警逮捕7人，全依賭博罪依法送辦。（圖／民視新聞）

附近居民說，這裡賭很久了啦拿對講機說，警察要來囉大家就跑開，好幾個在顧不是一兩個而已，警察走就賭警察來沒賭就收起來，另外有有人說，聽說在旁邊的也都一起抓走，我都不敢過去那邊，這樣不行啦公園內怎麼可以賭博。高市警前鎮分局督察組長李欣展說，現場查扣紙質天九牌及賭資，新台幣31萬餘元據了解部分賭客，遭查獲的當下仍辯稱是路過。一大早就開賭，根本無視公權力，警方蒐證多時一舉查獲，另外在屏東，也有民眾聚在公園賭象棋，原本想要趁著過年前拚手氣賺紅包，如今全部被逮帶回警局，不僅涉及賭博罪還要面臨罰款，可謂得不償失。

