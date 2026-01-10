高雄某協會理事長對2女員工伸狼爪 遭判刑1年3月

高雄一名協會理事長與員工在KTV聚餐，酒後對2名妙齡女員工伸狼爪猥褻事後挨告，男子賠償後與被害人和解，法院近日依法判處有期徒刑7個月與8個月、緩刑3年。

高雄地方法院。（圖／資料畫面）

檢方調查，高雄市某協會理事長曾姓男子，2024年6月某日晚間與多名協會員工一起到KTV唱歌喝酒，曾男藉著酒意先對一名22歲女員工伸出鹹豬手，將手搭在對方肩膀與腰部，甚至進一步摸臀部與捏胸；未料他未因此收手又將狼爪伸向另一名更年輕的19歲女員工，假借敬酒名義出手摸對方臀部與腰部，更將手伸進衣服裡揉胸，行徑大膽惡劣。

廣告 廣告

2名被害女子不堪受辱事後向警方報案，曾男遭通知到案後移送高雄地檢署並起訴，案經高雄地院審理，法官認為曾男欠缺尊重他人身體及性自主意願觀念，酒後分別對2名被害人強制猥褻及性騷擾，造成2年輕女子身心受創

法官審酌他於審理期間已分別對2人賠償50萬與15萬並達成和解，最後依強制猥褻罪各判8個月與7個月有期徒刑、緩刑3年，須提供240小時勞務及接受性平法治教育課程20小時，全案可上訴。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

延伸閱讀

朱學恒直播探店網紅地瓜球 合照爆乳老闆娘！網友笑：變乖了

強吻鍾沛君遭判刑11月 朱學恒「獄中表現良好」明將出獄

朱學恒獄中表現良好 縮短刑期最快12/1提前出獄