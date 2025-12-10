高雄某商圈理事長帶3里長赴中旅遊 二審仍判無罪

（中央社記者洪學廣高雄10日電）高雄某商圈發展協會王姓理事長被控受中國台辦指示招待3名里長和親友赴北京旅遊，並接受統戰宣傳。一審高雄地院認定無對價關係判無罪，高雄高分院今天維持判決，可上訴。

台灣高等法院高雄分院今天上午依原審認事用法並無不妥，宣判駁回上訴，維持原審判決，全案仍可上訴。

一審高雄地方法院判決指出，王男除了是高雄某商圈發展協會理事長，也經營旅行社。但他被控接受中國北京市豐台區台灣事務辦事處主任委託，中國資助落地招待團，並規定需有一定比例里長，由他提報名單審核。

廣告 廣告

王男提報名單審核通過後，隨即邀集包含3名里長等共17人，於民國112年7月間以「高雄基層交流參訪團」名義前往北京，接受6天招待，團員僅需負擔機票費用。

高雄地方法院審理時，王男稱此案純粹是民間交流，跟團員說新台幣1萬8000元就是全包，沒有說是落地招待，也沒有跟中國拿錢或做危害國安的事，且中國台辦人員並未在飲宴間公開提及總統選舉議題等語。

法官經傳喚證人，發現多人均證稱只是應邀參加旅行團，不知道是參訪團，且大致都有照旅遊行程走，宴席間也沒討論到政治或選舉相關話題，且依照先前旅遊經驗，也不認為團費1萬8000元便宜。

法官依照證人證述，可見王男在組團參訪前後均未試圖影響團員投票意向，且團員在應邀前往中國參訪時，也沒認知這次旅遊與總統或立法委員選舉有關以及獲取利益，甚至有多名團員直到檢警偵查時，才對旅遊可能是里長參訪團或落地招待表達驚訝，足證此案並不存在對價關係。

高雄地院審結後，依王男違反總統副總統選舉罷免法、反滲透法等罪，檢方舉證不足，判處無罪。（編輯：謝雅竹）1141210