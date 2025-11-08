高雄某國中導師涉不當管教 捏學生肩害瘀青 教育局出手了
高雄市某國中傳出導師疑涉不當管教，有家長指控，孩子被導師留置校內未通知家長，甚至遭老師用手捏肩導致瘀青，還被要求若不當班級幹部就要記小過；目前本案高市教育局已經介入調查，將依法召開校事會議，研議後續處置。
家長在社群平台發文表示，就讀國二的孩子，上月底有天放學後沒回家，補習班傍晚通報學生未到，家人才得知孩子遭導師留置，後來又因為在朝會轉頭跟同學講話，被老師手捏肩膀警告，回家後家長發現孩子肩膀瘀青，懷疑是老師動手，隨即去驗傷，質疑導師刻意刁難孩子，已涉嫌不當管教。
教育局回應，本案學校於接獲家長反映後，立即啟動處理機制，除完成校安通報外，並依規定成立調查小組了解相關情形，釐清是否涉及教師不當管教。同時將依據《教師法》及《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》等相關規定召開校事會議，研議後續處置。
教育局重申「零體罰、零容忍」立場，已要求學校秉持客觀、公正原則積極調查，教育局並將全程督導調查進程，確保學生權益不受侵害，並將依調查結果依法追究相關人員責任。
★《中時新聞網》關心您：保護被害人隱私，避免二度傷害。拒絕兒虐，請撥打110、113。
其他人也在看
特教生才藝賽 舞出自信
記者林雪娟∕台南報導 讓特教學生勇敢發光，在舞台上展現自我光彩！教育局舉辦特教生才藝…中華日報 ・ 1 天前
福德國小師生國際書展取經 從閱讀及飲食探索永續生活
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】佛光山長年自2013年起舉辦國際書展暨蔬食博覽會，關懷偏鄉並持續推動人文教互傳媒 ・ 8 小時前
豬隻禁宰令解除 農業部：價格平穩、交易熱絡
（中央社記者吳欣紜台北8日電）豬隻禁運禁宰令解除，今天為肉品市場交易第2天，農業部表示，毛豬交易價格為新台幣97元至117元間，拍賣價格平穩、市場交易熱絡；而各項監測工作至下午5時止，均為陰性。中央社 ・ 8 小時前
2025好友港節市集 華山文創園區登場
（中央社記者李雅雯台北8日電）台港經濟文化合作策進會（策進會）與大陸委員會（陸委會）今天在華山文創園區舉辦「2025好友港節市集」，由在台港澳人士擺攤，帶來港澳美食與文創小物，市集活動明天尚有一天。中央社 ・ 8 小時前
李遠訪視宜蘭百大基地 看見世代對土地熱愛
（中央社記者趙靜瑜宜蘭8日電）宜蘭利澤國際偶戲藝術村、白米木屐村等5處場域為文化部「百大基地」，文化部長李遠今天訪視時表示，這群中壯世代返鄉工作，認同土地，而且都堅持了10年以上，讓他很感動。中央社 ・ 9 小時前
台北市新聞記者俱樂部頒發會員子女獎學金
台北市新聞記者俱樂部一一三學年度會員子女獎學金頒獎典禮，於昨（八）日在台大校友會館舉行，由主任委員董益慶主持，計有中國廣播公司會員子女黃亭叡等廿人得獎。董主委在致詞時表示，今年選拔的標準非常高，除操行成績必須甲等以外，學業成績也必須達八十五分以上，殊為不易；因此得獎的同學，可謂都是各年級的佼佼者，值得予以表揚。董主委並勉勵得獎同學要立志向學，將來造福國家社會；他同時對於國泰金控、財團法人世界基金會、台北市報業公會以及台北市民生獅子會的熱心贊助，表示感謝。他說，由於有這些善心人士的關懷與贊助，這項優良的制度才能延續，優秀的學生才能獲得獎勵。他表示，這項由前主委袁希光所擘劃的優良制度，該會未來將繼續推動，並發揚光大。董主委指出，台北市新聞記者俱樂部是由國內四大新聞團體，包括報 ...台灣新生報 ・ 6 小時前
台中市童軍全能考驗營 700師生培養團隊協作能力
【記者陳世長/台中報導】台中市童軍全能(晉級)考驗營， 7、8兩日在北屯區中正露營區舉行，來自全市超過30所學校、近700位國中師生熱情參與，透過豐富多元的考驗與挑戰，培養中市優秀童軍，實踐「智、仁、...自立晚報 ・ 20 小時前
鳳凰颱風來襲 嘉市長黃敏惠要去各單位府全面戒備全力守護市民安全
嘉義市市長黃敏惠要求市府各單位全面戒備、強化防颱整備作業，全力守護市民安全。（圖/嘉義市政府提供） （觀傳媒嘉 […]觀傳媒 ・ 7 小時前
神圳國中歡慶創校20週年 校慶運動會暨園遊會熱鬧登場
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市立神圳國中於今(8)日盛大舉辦創校20週年校慶運動會暨園遊會，全校師互傳媒 ・ 8 小時前
【第二十一屆林榮三文學獎】短篇小說獎三獎栗光：當潔癖女孩變身為海參，小說就開始了
過去主要書寫散文的栗光，大約從這一、兩年開始嘗試創作小說，「我的工作需要非常地井井有條，所以〈女兒〉最初是想寫一個荒謬的東西。」得獎作以一名乖巧、有潔癖的女孩突然變成海參為中心展開，除了因為喜歡海洋而產生這個設定，「我曾去一些森林小學分享，確實會感受到那裡的學生氛圍跟其他地方不太一樣。」加上她在耕莘自由時報 ・ 7 小時前
【第二十一屆林榮三文學獎】新詩獎二獎楊宥翔：房仲詩人的剛剛好美學
楊宥翔以〈小滿〉獲新詩獎二獎，此詩揉和各種關於「小滿」的思索並帶有故事性，深受評審肯定，認為這首詩營造出「剛剛好的生活」——在城市與鄉村之間、AI與筆之間取得恰到好處的平衡。在房仲業任職的楊宥翔表示，靈感最初來自客戶的 LINE 個簽提及小滿，他因此發現二十四節氣中，唯有「小滿」的概念相對不直觀，反自由時報 ・ 7 小時前
高雄爆老師不當管教！家長控捏到學生肩膀瘀青 欲辭幹部還威脅記小過
近日高雄市左營區某國中傳出導師疑似管教不當，除了將學生留校未通知之外，還將該名學生的肩膀捏至瘀青，引起熱議。根據臉書社團的貼文分享，一名學生因朝會講話被老師捏肩膀警告導致瘀青，而家長後續想要求自己小孩辭去班級幹部職位時，老師還以「辭退會被記小過」為由，要求再考慮看看，對此校方與教育局目前也已介入調查中。太報 ・ 7 小時前
龍津高中校慶迎波蘭姊妹校 大隊接力「Just for fun」跑出國際情誼
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】臺中市立龍津高中迎來創校24週年校慶運動會，今年特別因應姊妹校波蘭波茲南「互傳媒 ・ 8 小時前
校園美感環境再造績優學校 融合文化自然與創意
教育部為協助學校營造兼顧自然環境、在地文化、學校需求及整體視覺...TCnews慈善新聞網 ・ 13 小時前
90歲黃春明寫「山爺」 誓言一直寫下去
（中央社記者邱祖胤台北8日電）現年90歲的黃春明至今筆耕不輟，最新小說集「山爺」今天在台北博客來書店舉行新書發表會，黃春明說「我還會繼續寫下去」。中央社 ・ 8 小時前
陽明交大校友辦熱音趴 跨半世紀樂團接力搖滾
（中央社記者陳至中台北8日電）陽明交大校友發起「跨世代熱音演唱會」，今天由11組老中青樂團在台北輪番登台搖滾，譜出一場難得的世代對話音樂節，讓音樂成為跨越年齡的語言，資深音樂人余光也到場相挺。中央社 ・ 12 小時前
柏林看見台灣特展 紅點副總裁：是台灣設計忠實粉絲
（中央社記者林尚縈柏林8日專電）柏林「看見台灣，設計之光」特展展出歷年台灣學生在德國紅點設計獲獎作品。紅點副總裁喬瓦賽克在開幕式表示，他是台灣作品的忠實粉絲，認為台灣學生作品獨特之處，在融合文化傳承與創新，具人文厚度。中央社 ・ 9 小時前
光寶科技創辦人設「恩慈愛鄉獎學金」捐贈2600萬元嘉惠學子
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】「恩慈愛鄉獎學金」頒獎典禮今8日在新港文教基金會舉行，光寶科技集團創辦人宋恭源、台灣好報 ・ 13 小時前
文大返校節逾千校友響應 林郁婷謝母校栽培掀高潮
（中央社記者陳至中台北8日電）中國文化大學今天舉辦「2025華岡校友返校節」，今年2月獲得傑出校友頭銜的奧運拳擊金牌得主林郁婷，與超過1000名校友一同慶賀，致詞時感謝母校栽培，為活動掀起高潮。中央社 ・ 9 小時前
教育界賀90大壽 黃昆輝：鼓勵教師最終是學生受益
（中央社記者陳至中台北8日電）教育界人士今天一同慶祝「台灣現代教育行政學之父」黃昆輝90歲大壽。黃昆輝回憶擔任台灣省教育廳長時，在10天內解決考績獎金不公的問題，藉由鼓勵教師，最後受益的仍是學生。中央社 ・ 14 小時前