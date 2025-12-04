高雄某國小家長會前幹部涉吸金20億外逃 檢方通緝

（中央社記者洪學廣高雄4日電）高雄某國小家長會邱姓前幹部疑以高額獲利吸金投資，初估不法獲利逾20億元。高雄檢警調搜索時，邱女已出境逃亡。雄檢今天表示，已發布通緝，請調查局循司法互助程序協助查緝。

高雄地檢署下午說明，邱女在7月初於檢方接獲情資前，已出境前往中國澳門。雄檢隨即發布通緝，將提報外逃經濟罪犯，並洽請調查局立即循兩岸司法互助程序協助查緝返國。

檢警調查，46歲邱女在高雄某間國小5年多來擔任家長會幹部累積人脈，並藉此認識補教界、醫界、企業界等多名人士。她當時為家長會副會長，疑以投資各行業名目，以及每月20至30%高額獲利為誘因，向家長會成員、現任或退休校長吸金投資，金額從新台幣數百萬元至上億元不等。

因有部分投資人藉由拿到高額投資利息至回本，逐漸降低戒心，使邱女吸金規模持續擴大，初估5年多來吸金逾20億元。此外，邱女更透過熟識的黃姓高爾夫球教練，進而向企業家、醫師等高社經地位球友拉攏。

不過，今年邱女疑因資金出問題，受害者分紅未再入帳，前往邱女子女學校討債時，赫然發現已經失聯，連邱女子女都已轉學，投資人不得已向警方報案。（編輯：黃世雅）1141204