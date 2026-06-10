高雄某國小教師控訴遭「束帶綁擔架」強制送醫 高市衛生局：有徵求同意
高雄一名林姓國小教師近期捲入校園爭議，疑因身心有狀況，本月4日被送往高雄市立凱旋醫院治療，昨天出院後發文指控自己被束帶固定在擔架上送醫，當下感覺「像失去自主權般無助」。高雄市衛生局今天（10日）說明，這名教師屬於高風險通報對象，送醫及住院過程均經專業評估和取得本人同意，並非外界質疑的強制住院。
衛生局表示，經查這名教師本月初曾對外提及自傷風險，過去也有多次就醫紀錄，並經高雄市及外縣市醫學中心評估為高風險個案。至於外界流傳的約束照片，衛生局澄清，並非發生在高雄市醫療院所，而是先前在外縣市醫學中心急診就醫時，院方基於安全考量所採取的暫時性保護約束，呼籲外界不要以訛傳訛。
衛生局指出，這次個案至凱旋醫院就醫前，醫療團隊已充分評估並向本人及家屬說明病情與住院治療必要性。個案與家屬均在知情同意下簽署相關文件後，才安排住院治療。在住院期間均依醫療專業提供完整照護，目前個案於昨天下午出院，整體送醫與治療過程，都有明確向個案溝通說明，並取得同意。至於個案病情、診斷及醫療處置，因涉及個人隱私與醫療專業，不便對外揭露細節。
全國自殺防治中心主任黃敏偉也提醒，為避免刺激當事人情緒與增加壓力，社會大眾應讓當事人安心休養，避免過度打擾。他也呼籲個案持續配合社會安全網關懷聯繫，並規律接受後續治療。（責任編輯：殷偵維）
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