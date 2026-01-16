高雄某國小爆腸病毒群聚 家長未主動通報挨罰 坦言很抱歉

高雄鼓山區某私立小學爆發腸病毒群聚感染，高市衛生局疫調指出，該校依規定通報，目前統計共11名學生染疫，出現發燒、喉嚨痛、皮膚紅疹等症狀，經就醫治療後無重症患者，已全數返家。（示意圖：shutterstock／達志）

高雄鼓山區某私立小學爆發腸病毒群聚感染，一周內造成4個班級、11名學童發病，再傳染到外校國中生及嬰幼兒，累計至少14人染疫；高市衛生局疫調發現，指標個案為該校一名五年級女學童，5日出現症狀，7日確診為疑似腸病毒，但家長未主動通報，釀成疫情擴散，衛生局將依法開罰；16日家長受訪指出，全力配合疫調，對其他學生與家長感到抱歉。

根據衛生局疫調顯示，指標個案五年級女學童5日出現紅疹等身體不適症狀，7日就醫被診斷為疑似腸病毒，但家長未主動通報學校，也沒有讓女學童在家自主管理，持續讓她到校上課，間接導致同班級學生10日起陸續發病，而女學童就讀同校的三年級弟弟，也在12日出現皮膚紅疹，校護發現後通知家長，姐弟兩人當天才開始請假在家休養。

不同年級姐弟染疫，其同班同學也有多人發病就醫，校方第一時間緊急通報衛生局，目前統計共11名學生染疫，出現發燒、喉嚨痛、皮膚紅疹等症狀，經就醫治療後無重症患者，已全數返家。而這11名學生分布在五年級、三年級、二年級，由此可得知病毒在不同年級、不同教室早已擴散。

其他家長指控，這次群聚感染明明能提前預防，但指標個案女學童的家長，卻因為顧及孩子成績，讓女學童在可傳染期間到校，還堅持孩子只是過敏、長溼疹，甚至13、14日考試日，女學童家長也不顧其他家長強烈反對，堅持把女兒送到校考試，事後得知校內爆發群聚感染，在班級LINE群組中也神隱，讓大家無法接受。

衛生局則指出，本案該校在發現疑似爆發腸病毒狀況後，依照規定立刻通報衛生局，而防疫人員15日致電女學童家長調查疫情，家長卻規避染疫細節未吐實，衛生局將依《傳染病防治法》第43條裁處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

女學童家長今面對媒體受訪表示，女兒一開始未出現明顯症狀，僅手部起小紅疹，但未發燒，且上課活動一切都正常，後來才知道可能是得腸病毒，並坦言，真的對受到影響的家長和學童感到抱歉，不知道事情會這麼嚴重，目前全力配合衛生局疫調。

