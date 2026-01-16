高雄某國小爆腸病毒群聚11童中招 醫護家長涉隱匿恐挨罰30萬

高雄鼓山某雙語學校的國小部爆發腸病毒群聚，其中1對姊弟疑為指標個案，但有醫護背景的家長卻涉隱匿病情，讓孩子持續到校，傳染給其他同學，已有11名學童出現病症。對此，衛生局將對姊弟的家長開罰6萬以上30萬以下罰鍰。

女童1/7確診疑似腸病毒 同校弟1/12也現症狀

一所私立雙語學校爆發疑似腸病毒群聚，有多位學生家長持手板，抗議「醫生夫妻隱匿病情」，造成孩童群聚，威脅孩子生命安全。

投訴家長指控，當事五年級女學生5號就出現紅疹、水泡，她的三年級弟弟也疑似出現症狀，被同學懷疑是腸病毒後，才有老師與校護介入，再追查到姊姊，才發現姊姊上週告訴大家那是「過敏跟水泡」。雖然女童自己也懷疑是腸病毒，但有醫療背景的家長否認，直到7號確診疑似腸病毒。

家長抗議女童家長隱匿病情。圖／台視新聞

其他同校家長更抱怨，13、14號適逢考試日，女學生家長不顧其他人反對，堅持把小孩送回學校，校方不得已只好挪出一間會議室讓她應考。

具醫療背景涉隱匿病情 當事家長：小孩想上學

當事學生家長解釋，因為女童沒有發燒也沒有其他狀況，都正常活動，然後又因為小孩很想去上學，造成這樣的困擾，真的很不好意思。

該學校總共4個班級、11名學童，因此被診斷疑似腸病毒，還有同住家人1歲4個多月男童也確診。

而高雄衛生局指出，防疫人員於1月15日致電家長疫調，家長卻規避疫情未吐實，將依《傳染病防治法》第43條裁處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

