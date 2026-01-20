高雄某國小腸病毒群聚15就醫 家長疫調涉隱匿挨罰12萬

雖然考完期末考，高雄還有3天春節補課，學生還得到校上課。只是高雄某私立國小卻爆發群聚感染，截至19日下午5時，全校有5個班、共計15名學生就醫後診斷為疑似腸病毒。但是有同校學生家長指控，群聚感染起因是有一對姊弟確診還到校上課，姐姐手部出現紅疹還推說是過敏，導致她周圍同學陸續確診腸病毒，連期末考都受影響。

學生家長表示，「學校要求他們把孩子帶回家的時候，爸爸還跟老師說他們真的以為只是過敏，只是濕疹，調查結果出來證實爸爸是知情，但是說謊的。」

預防腸病毒，學校宣導幼童、學生勤洗手，做好防護，一旦確診也有通報機制。而除了國小有腸病毒群聚，全市幼兒園也超過10個班通報停班課。

幼兒園學童家長回應，「就因為幼稚園嘛大班，所以他就是變成學校是強迫停課這樣子。」

市府表示，目前高市腸病毒疫情跟全國相似，都在低度流行期，目前仍是常規防疫標準。這次群聚主要是有指標個案家長在疫調過程涉嫌隱匿，決定裁罰家長12萬元。

高雄市衛生局副局長潘炤穎說明，「學校的通報上面根據我們的掌握是沒有延遲的現象，那家長在1月15日的時候也沒有具體的去描述，誠實地去表達說他孩子在就醫當中，其實在醫師的診斷跟處置上面就已經是疑似腸病毒，或是腸病毒的一個症狀。」

群聚中確診個案經市府追蹤都屬輕症，只是因指標個案的班級還有新增確診個案，班級的結業以及1月21至23日的春節補課都改線上上課。

