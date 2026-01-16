高雄某國小11童疑似腸病毒群聚 醫護爸媽隱匿！恐挨罰30萬

高雄市長陳其邁曾到學校向學童宣導勤洗手防治腸病毒。示意圖，與本案無關(資料照，記者許麗娟攝)

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市鼓山區某國小爆發疑似腸病毒群聚，自1月10至15日已有11名學童出現疑似病症，其中1對姊弟疑為指標個案，遭其他家長指控5年級姊姊5日就出現症狀，但有醫護背景的家長卻隱匿病情，仍讓孩子持續到校上課，高雄市衛生局將對姊弟的家長開罰6萬至30萬元。

有家長指控，學校5年級女童上週手掌開始出現疑似腸病毒症狀的紅疹水泡，但女童家長先是稱孩子食物過敏、濕疹，後又改口是吃火鍋被燙傷，讓女童仍每天到校上課；直到12日，女童同校3年級的弟弟出現腸病毒症狀，校方立即通報教育局及衛生局，並通知家長將孩子帶回，同時女童同學也出現相關症狀，才讓這起群聚事件爆發，但其他家長不滿，女童的家長皆有醫護背景，卻仍隱匿病情，堅持讓女童到校上課、考試，導致其他同學感染。

高雄市衛生局指出，衛生局於1月13、14日陸續接獲鼓山區某國小通報腸病毒疫情，隨即啟動疫情調查，並由轄區衛生所進入校園進行防疫督導及環境清消。截至昨(15)日該校共有4個班級(5年級2班、3年級1班、2年級1班)共11名學童，於1月10日陸續出現發燒、喉嚨痛、紅疹等症狀，經就醫診斷為疑似腸病毒，就醫後皆已返家休養。

衛生局調閱就診學童就醫病歷發現，該校5年級某班學童疑於1月5日即出現症狀，7日至診所就醫，醫師當時已診斷疑似腸病毒，經綜合疫調該案為該班首例發病指標個案，且同班級學童陸續於1月10日起發病。

衛生局表示，另查該學童經診所診斷腸病毒後，家長未主動告知校方，且該童就讀同校3年級之弟，1月12日皮膚出疹，經校護發現即通知家長到校接回，姊弟兩人當日起即請假在家，惟衛生局防疫人員於15日致電該名學童家長疫調，家長仍規避疫情未吐實，將依「傳染病防治法」第43條裁處6萬至30萬元罰鍰。

衛生局強調，依據高雄市「腸病毒通報及停課規定」公告事項，國小1、2年級(含兒童課後照顧服務班與中心以及短期補習班)，如7日內同一班級或無法區分班級之同一單位，有5名(含)以上學童有疑似感染手足口病、疱疹性咽峽炎，或疑似腸病毒感染者，應於48小時內通報轄區衛生所，並落實生病學(幼)童不上課。

衛生局也提醒，腸病毒傳染力極強，請家長務必留意小孩健康狀況，出現疑似症狀速就醫，經診斷疑似腸病毒，請家長通知校方，學童請假暫勿上課，接受治療並好好休息，同時也可避免傳染其他學童。

