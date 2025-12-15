高雄某家居家長照機構遭爆偽造文書與詐欺 衛生局：零容忍已啟動調查

高雄某家居家長照機構情侶檔員工遭爆「假公濟私、私相授受」。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

高雄市前鎮區某家居家長照機構遭員工爆料，該機構一名20多歲的王姓女督導與同為居服員的蘇姓男友長期「假公濟私、私相授受」，涉嫌代為服務打卡、以「人頭」冒名服務，並質疑兩人詐領衛生局長照補助款，恐涉《刑法》偽造文書與詐欺；對此，衛生局表示，即刻啟動調查，以釐清事實，並重申對機構偽造資料、詐領補助款等行為零容忍。

衛生局強調，若經查證有上述違規，將依法追討相關費用，並視情節予以暫停派案、終止服務契約等處分，必要時移送司法機關偵辦。本局重申對機構偽造資料、詐領補助款等行為零容忍。

此外，該長照機構今年曾遭勞工局查獲違反勞動法規並依法裁罰，且有未依約定時間提供長照服務之情事，局方已依契約規定，分別予以停派新案一個月及記點一點處分。

據爆料指出，該名蘇姓居服員就讀於燕巢某私立科技大學，與王姓督導在機構內相識並發展成情侶關係，結果王姓督導經常刻意將較輕鬆、補助款較高的案家安排給蘇姓男友，例如代購、代領、陪同外出、家務協助、送餐服務等，導致其他居服員怨聲載道，認為督導身為管理者卻循私未秉公處理，破壞團隊士氣。

離譜的是，衛生局規定居服員到案家前後均需留下打卡紀錄，作為長照補助核銷依據，但蘇姓居服員多次前往案家服務時「未進行服務打卡」，由該名王姓督導直接「代為打卡」，以「補登」註記，完全沒有足跡紀錄，讓無到場者被認列為已完成服務；此舉不但涉及資料不實，也恐已構成偽造文書。

遭爆「假公濟私、私相授受」的二名員工甜蜜合照。 （記者王正平翻攝）

此外，蘇姓居服員疑似被指向案家「自行請假」未提供實際服務。爆料者說，事後可能這對情侶檔已與案家有所「默契」，掩蓋事實。

內部員工憤怒的指出，王姓督導竟於排班時填上其他居服員姓名，但實際服務者卻是其男友，這簡直是以「人頭」冒名，這已經不是偏袒，是直接冒名詐領補助款。多名居服員不滿指出，長照2.0補助皆為公帑，不應成為個人關係上的利益交換，更不應成為私人感情的延伸舞台。