高雄某居家長照機構爆假公濟私 情侶檔恐涉詐領衛生局補助款

高雄市前鎮區某家居家長照機構近日遭內部人員爆料，指王姓女督導與同為居服員的蘇姓男友長期「假公濟私、私相授受」，疑詐領衛生局長照補助款，要求衛生局徹查嚴辦「黑心長照情侶檔」。 圖：孫家銘翻攝

[Newtalk新聞] 高雄市前鎮區某家居家長照機構近日遭內部人員爆料，指出該機構一名20多歲的王姓女督導與同為居服員的蘇姓男友長期「假公濟私、私相授受」，涉嫌代為服務打卡、以「人頭」冒名服務，質疑兩人詐領衛生局長照補助款，由於相關行為恐涉《刑法》偽造文書與詐欺，要求高雄市政府衛生局徹查嚴辦這對「黑心長照情侶檔」。

據了解，該名蘇姓居服員就讀於燕巢某私立科技大學，與王姓督導在機構內相識並發展成情侶關係，原本應保持中立的督導職責也開始變調，被多名員工質疑為特定人謀取利益。內部員工指出，王姓督導經常刻意將較輕鬆、補助款較高的案家安排給其男友，例如代購、代領、陪同外出、家務協助、送餐服務等，導致其他居服員怨聲載道，認為督導身為管理者卻循私未秉公處理，破壞團隊士氣。

甚至還有一次這對情侶檔上午九時到下午五時在案家做「喘息服務」時，因疏於照顧，竟導致服務對象包尿布久未更換，幾乎整張床上都是尿，最後兩人與案家私了，家屬因此未向機構投訴。更有員工批評，兩人在上班期間「有如進出自家門」，時常一同外出或同時抵達機構，引發同仁不滿，直呼「完全不把制度放在眼裡」。

爆料者表示，衛生局規定居服員到案家前後均需留下打卡紀錄，作為長照補助核銷依據，但蘇姓居服員多次前往案家服務時「未進行服務打卡」，由該名王姓督導直接「代為打卡」，以「補登」註記，完全沒有足跡紀錄，讓無到場者被認列為已完成服務。此舉不但涉及資料不實，也恐已構成偽造文書。此外，蘇姓居服員疑似被指向案家「自行請假」未提供實際服務。爆料者說，事後可能這對情侶檔已與案家有所「默契」，掩蓋事實。

據悉，最令員工憤怒的是，王姓督導竟於排班時填上其他居服員姓名，但實際服務者卻是其男友，這簡直是以「人頭」冒名。 爆料者表示，這已經不是偏袒，是直接冒名詐領補助款。多名居服員不滿指出，長照2.0補助皆為公帑，不應成為個人關係上的利益交換，更不應成為私人感情的延伸舞台。

多名知情員工透露，相關情況並非單一事件，而是長期累積，「大家早就看不下去」，擔心若不揭發，機構將陷入更大風險。該機構內部人士強調，督導若為情侶檔製造有利紀錄、代打卡、冒名出勤，不但影響服務品質，更已涉及法律問題，包括刑法偽造文書罪、詐欺罪、涉嫌詐領長照補助款等行政責任。

陳情的員工呼籲高雄市政府衛生局應立即介入稽查，將相關資料比對打卡紀錄、GPS軌跡及案家回報，以釐清是否確有不法。多名內部員工痛批，長照2.0的制度是為銀髮族與需要照護的家屬而設，「不能被少數不肖督導與居服員糟蹋」。若機構管理層無法自清，主管機關就應主動介入、查明是否有不當得利情事。

員工表示，「長照本來是一份良心事業，但再怎麼良心，也擋不住有人想鑽漏洞。」目前相關爆料內容已引起地方社福圈討論，外界期待衛生局能拿出鐵腕，儘速展開行政調查。

