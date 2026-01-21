高雄某旅社私接電線竊電 判賠137萬元定讞

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市岡山區某家大旅社，被台電稽查發現私接2組電線竊電，要求賠償1年的短收費用，李姓負責人則辯稱接手經營不知情，高等法院高雄分院判決他要給付137萬元定讞。

台電高雄營業處指出，李男在岡山區經營某家大旅社，申請供電使用。2023年4月14日，台電稽查人員發現旅社內部冷氣機、熱水器、吹風機、電冰箱、抽水機等用電設備，私接2組電線繞越電度計，以稽查前1年即2022年4月至2023年4月短收電費核算，要求137萬元損失。

李男則說，旅社先由母親及弟所經營，他在2016年間接手經營，並未變更用電設備或私接電線。又說，台電請求賠償虛擬電費數額也缺乏依據，應依據實際用電量計算賠償的電費。

高雄高分院開庭調查，認定李男經營旅社，並確有竊電行為，台電以每日20小時計算違規用電量為21萬度，按營業用電計算1.6倍臨時用電電價即為每度6.512元，總計137萬元相當合理，判決李男敗訴，全案落幕。

