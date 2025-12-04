高雄某校前家長會幹部涉吸金 逃亡海外檢警追緝中

（中央社記者洪學廣高雄4日電）高雄某間國小家長會邱姓前副會長疑以每月20%至30%高額獲利，向家長會成員、現任或退休校長吸金投資，初估不法獲利逾20億元。高雄檢警調搜索時邱女已出境，全案擴大調查中。

檢警調查，46歲邱女在高雄某間國小5年多來擔任家長會幹部累積人脈，並藉此認識補教界、醫界、企業界等多位人士。由於邱女當時為家長會副會長，疑以投資各行業名目，以及每月20至30%高額獲利為誘因，向家長會成員、現任或退休校長吸金投資，金額從新台幣數百萬元至上億元不等。

因有部分投資人藉由拿到高額投資利息至回本，逐漸降低戒心，也讓邱女吸金規模持續擴大，初估5年多來吸金逾20億元。且邱女更透過熟識的黃姓高爾夫球教練，進而向企業家、醫師等高社經地位球友拉攏。

不過，今年邱女疑因資金出問題，受害者分紅未再入帳，直到前往邱女子女學校討債時，赫然發現已經失聯，連邱女子女都已轉學，不得已向警方報案。

高雄檢警調等單位今年10月間發動搜索傳喚相關人員，但邱女卻早在7月初就已出境，與其往來密切的黃姓高爾夫球教練回台即被拘提，高雄地檢署訊後諭令交保。目前檢警仍在循相關途徑追緝邱女，全案擴大追查中。（編輯：謝雅竹）1141204