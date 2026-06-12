高雄某經銷商私製改標賣過期化粧品 業者80萬交保

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（中央社記者洪學廣高雄12日電）高雄某公司未具代理商資格，但其嚴姓負責人卻將過期化粧品重新貼標，並委託製造仿冒原廠產品賣給醫療院所，不法獲利逾2600萬元。雄檢聲押嚴男，法院裁定80萬元交保。

高雄市政府衛生局今年4月間接獲民眾檢舉，指轄內某皮膚科診所進行果酸換膚療程，造成臉部大面積灼傷。經追查所使用產品來源，發現化粧品業者未具產品代理商資格，私自製造大批來源不明果酸類化粧品，現場並有化學原料、空瓶、標籤噴印機及封膜設備等器材，疑似自行調製產品，分裝、貼標後再販售至多處醫療院所。

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衛生局指出，針對業者未經核准擅自製造行為，已涉違反化粧品衛生安全管理法第8條規定，將依同法第22條處新台幣2萬元以上500萬元以下罰鍰，並依同法第15條、第17條命業者立即下架回收，週知各地衛生機關及公會協助辦理。

高雄地檢署今天發布新聞稿指出，某化粧品經銷商涉將超過保存期限的商品，販售給各醫療院所。雄檢隨即指派檢察官周容指揮高雄市調處、高雄市政府衛生局組成專案小組偵辦。專案小組蒐證完備後，10日持搜索票前往公司、工廠及主嫌住處等3處執行搜索，並傳喚公司嚴姓負責人及擔任公司幹部的子女等5人到案說明。

檢調查出，嚴姓負責人自民國87年起代理某美商化粧品，但自96年後便未再向此美商進口產品原料。嚴男等人明知現有庫存及原料均已過期甚久，竟將庫存重新裝瓶、打印製造與有效日期，貼標後販售給多間醫院與診所。

此外，嚴姓負責人等人另在未經授權情況下，自行委託不詳的台灣或義大利工廠製造相同產品，並在外包裝以英文標示佯裝為原廠進口商品，透過公司業務向消費者推廣。初估銷售過期與未經授權產品的不法獲利高達2600多萬元。

檢方複訊後，認定嚴姓負責人涉犯加重詐欺取財、妨害農工商等罪嫌重大，且有羈押原因及必要，昨天向高雄地方法院聲請羈押。法院審理後，裁定嚴姓負責人以80萬元交保；另外2名被告則由檢察官分別諭知以30萬元交保及限制住居。全案將由檢察官持續擴大追查，以釐清事實真相。（編輯：張銘坤）1150612