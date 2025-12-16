高雄某飯店爆「11人食物中毒」2人就醫 衛生局急採檢

高雄市 / 綜合報導

有民眾在網路投訴，說自己的父親，到高雄某飯店聚餐，事後，有11人出現上吐下瀉症狀。

對此，高雄市衛生局指出，11日接獲醫院通報之後，就開始展開疫調，也前往飯店稽查。初步了解團體30人中，有11人出現身體不適，2個人就醫，其他9個人，則是自行服藥緩解症狀。衛生局到現場稽查結果，餐廳作業場所衛生符合規範，目前已採集1名發病個案，還有5名廚工檢體送驗，後續將依檢驗結果，釐清是否與飯店供餐有直接關聯。

