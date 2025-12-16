高雄某飯店爆11人食物中毒！85歲老翁住院7天 衛生局急採檢

高雄某飯店爆出11人疑似食物中毒事件。 圖：高雄市衛生局提供

[Newtalk新聞] 高雄某飯店日前接待30名團客用餐，出現11人回家上吐下瀉情況，一名家屬PO文控訴，85歲父親用餐後因併發症已躺在醫院7天，抱怨衛生局聯繫不足，衛生局接獲醫院通報後立即介入調查，並對飯店進行稽查，已採集1名發病個案及5名廚工人體檢體送驗。

家屬在社群平台PO文，高齡85歲的父親12月6日在高雄某集團飯店參加水彩協會餐敘，用餐後卻出現嚴重腸胃不適，同桌至少有11人陸續發生上吐下瀉等症狀，自己父親更自12月8日起住院治療，至今已超過一週，並伴隨多項併發症。

廣告 廣告

家屬更指控高雄市衛生局在初期僅短暫聯繫了解情況，後續未再關心，也不知應向哪裡尋求協助，事件引發民眾對餐飲安全及衛生局後續處理的關注。衛生局指出，11日接獲醫院通報後，隨即針對該案展開疫調，並前往飯店稽查。

高雄市衛生局詢問團體幹部成員用餐後的健康狀況，經統計，除2人就醫外，9人腸胃不適未就醫。衛生局轉向餐廳調查，發現6日當天餐廳共供餐770人。現場稽查結果顯示，餐廳已完成食品業者登錄及投保產品責任險，且作業場所衛生符合規範。

目前高市衛生局已採集1名發病個案及5名廚工檢體送驗，後續將視檢驗結果進一步釐清是否為食品中毒，並依相關法規辦理。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

毒駕1死2傷！基隆男今年連續犯下5起毒品案 毒駕問題引關注

台南23歲女清潔員遭酒駕撞死！肇事駕駛送醫還呼呼大睡