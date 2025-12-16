高雄某飯店爆11人食物中毒…85歲老翁「躺7天了」！衛生局急採檢

記者簡榮良／高雄報導

開心聚餐怎進了醫院？高雄有一名家屬PO文求助，85歲父親老當益壯，6日到高雄某家飯店聚餐，同場11人回家後出現上吐下瀉等症狀，家父因併發症已躺在醫院7天，抱怨衛生局聯繫不足，「後來已經完全沒消息了」。對此，衛生局今（16）日回應，當天共30人聚餐，11人上吐下瀉，已採集1名發病個案及5名廚工人體檢體送驗中，釐清真相。

一名家屬PO文求助，85歲父親老當益壯，6日到高雄某家飯店聚餐，同場11人回家後出現上吐下瀉等症狀，已躺在醫院7天，抱怨衛生局聯繫不足。（圖／翻攝畫面）

家屬在社群PO文表示，自己高齡85歲的父親，12月6日在高雄的某集團飯店吃了某水彩協會的邀請聚餐，有11個人發生輕重不等的上吐下瀉症狀，家父從12月8日至今在醫院躺了一個星期了，衛生局只有在通報的一兩天有聯繫，後來已經完全沒消息了…原本健康活躍的父親還在高醫跟伴隨而來的併發症狀奮鬥著，真的很不捨！

對此，衛生局回應，於11日接獲醫院通報1人疑似食品中毒，隨即進行案件疫調並派員前往餐廳查察，經查該聚餐團體共30人，12月6日中午用餐，個案於12月7日有腹痛、嘔吐及腹瀉等腸胃不適之情形，12月9日前往醫院就醫，個案家人得知患者事發前曾參與團體餐廳聚餐，12月11日透過醫院通報食品中毒。

衛生局回應，已採集1名發病個案及5名廚工人體檢體送驗中，釐清真相。（圖／翻攝畫面）

衛生局另詢問該團體幹部，初步掌握12月8日尚有1人有腹痛、嘔吐及腹瀉等腸胃不適症狀就醫，另外有9人也於8日陸續有腸胃不適情形，皆自行服藥後症狀緩解未就醫。

經查該餐廳6日供餐共770人，業者表示近期只接獲該陳情人反映有食用後不適情形，餐廳已完成食品業者登錄及投保產品責任險。

衛生局依「食品良好衛生規範準則」查察，餐廳作業場所衛生符合食品良好衛生規範準則，已採集1名發病個案及5名廚工人體檢體送驗中，後續視檢驗結果進一步釐清確認，依相關法規辦理。

